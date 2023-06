AaB-talenter smadrede stakkels sønderjyder

AALBORG:Mens både AaB's U19-hold og 1. divisionshold er gået på sommerferie, så fortsætter både U17- og U15-holdet ufortrødent nogle uger endnu.

Lørdag var de to mandskaber i kamp mod Sønderjyske, og det gik ganske godt. De to kampe resulterede samlet set i seks point og 10 AaB-scoringer.

U17-holdet fik sig en sætsejr, da Sønderjyske blev besejret 6-1. Emil Nymann bragte AaB på 1-0, men gæsterne udlignede, så stillingen var 1-1 ved pausen.

Anden halvleg blev ensformig, da AaB-talenterne, der for alvor har fundet melodien i foråret, kørte Sønderjyske over. Valdemar Damgaard scorede til 2-1, inden Mads Mochau på noget, der mindede om sin første boldberøring, scorede til 3-1. Noél Arnórsson scorede til 4-1 på straffe, inden Nikolai Veilbæk og Mads Mochau sikrede en storsejr med yderligere scoringer.

- Det her var endnu en understregning af, at vi er på rette vej. Der er virkelig sket noget, med de her drenge hen over foråret. Vi havde ikke vundet 6-1 i efteråret, men det viser virkelig, hvordan hver enkelt spiller har rykket sig, siger AaB's U17-træner Theis Larsen.

Han skal snart vinke farvel til de ældste U17-spillere, der rykker op i U19-truppen efter sommerferien. Det er de så småt ved at være klar til.

- 06'erne har både kollektivt og individuelt taget fine udviklingsskridt i denne sæson. Der er flere af dem, som vi er meget spændt på at se i U19-regi. De har gode forudsætninger for at klare sig godt, og jeg er spændt på, hvad de kan udrette i næste sæson, siger Theis Larsen, der fremhæver Nóel Arnórsson for en stærk indsats i forsvaret.

Tre landsholdskandidater

AaB's U15-hold sikrede sig en 4-1-sejr over Sønderjyske. De to første AaB-mål stod ligatopscorer Valdemar Rubæk for, mens Fathi Osman og Asger Frederiksen stod for de to øvrige scoringer.

- Hele holdet skal have ros for en gennemført fin kamp. Vi får sat fin trumf på mod slutningen, og så må jeg også bare rose Valdemar Rubæk. Han er en dygtig målscorer, og det er blandt andet hans kvalitet, der er med til at give os et overtag, siger Dennis Deleuran.

Med sejren er AaB sikker på at slutte som nummer fem i U15-ligaen, hvilket er godkendt for den dygtige gruppe spillere.

Endnu et vidnesbyrd om den gode sæson for U15-holdets vedkommende er det faktum, at AaB har tre spillere med til den afsluttende DBU-træning, der skal danne grundlag for det nye U16-landshold for årgang 2008.

Ligatopscorer Valdemar Rubæk er med. Det samme er den stærke back Johan Hvistendahl og den teknisk stærke midtbanespiller Malthe Mortensen.

Med femtepladsen har AaB's U15-hold også markeret sig som det stærkeste jyske hold på årgangen. Der venter endnu en mulighed for at underbygge den opfattelse, når AaB's U15-hold den 21. juni skal spille jysk pokalfinale mod FC Midtjylland. Kampen spilles på Jysk Park i Silkeborg.