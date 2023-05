AaB-talenter viste sig flot frem mod storsatsende akademi

AALBORG:Der har været besøg fra løvens hule i de seneste dage på Hornevej. Fredag var FC Københavns U19-hold nemlig en tur forbi, mens U17 og U15 fulgte trop lørdag.

For AaB's U19-hold blev mødet med løverne resultatmæssigt en hård omgang. FC København vandt kampen 3-1, men skuffelsen var stor i AaB-lejren.

FCK havde bragt sig på 1-0 ved Noah Sahsah, men stortalentets føringsmål blev udlignet af Patrick Allentoft, da han med 20 minuter tilbage af kampen slog kapital af en rigtig god AaB-periode.

- På det tidspunkt i kampen stod jeg med en fornemmelse af, at vi var rigtig godt med, og kampen kunne ligeså godt tippe til vores side, siger AaB-træner Lars Noer.

Den fornemmelse ændrede sig, da Emil Nymann ragede et tåbeligt andet gult kort til sig og fik marchordre.

- Det var en af den slags udvisninger, som man ikke må tage, og det ved Emil også godt. Han er heldigvis god til at klare lidt modgang, så han skal nok komme stærkt tilbage, men udvisningen kostede indirekte, for FCK kunne trykke os i den sidste del af kampen på grund af det røde kort, siger Lars Noer.

I de efterfølgende minutter fik Oliver Højer, søn af FCK-legenden Lars Højer, vist, hvorfor han er et af de største talenter i årgang 2007. Han scorede til 2-1, og siden gjorde Noah Sahsah det til 3-1.

- Det irriterer os, at vi ikke fik point med fra den her kamp, for vores præstation var langt hen ad vejen til mere end nul point. Vi er skuffede og på ingen måde tilfredse trods en fin indsats, siger Lars Noer, der fremhæver midtbanetalentet Mads Bomholt for endnu en fin præstation.

AaB's U17-hold har for alvor fået vind i sejlene, og holdet beviste igen, at man er inde i en god udvikling, da det lørdag blev til 1-1 mod FC København og sejr i den efterfølgende straffesparkskonkurrence.

- Jeg kan kun være skuffet over, at vi ikke vandt i ordinær kamp. Vi brændte nogle store chancer i de sidste 20-25 minutter, og generelt var vi virkelig gode i de sidste 30-35 minutter af kampen, siger U17-træner hos AaB Theis Larsen.

Valdemar Damgaard havde udlignet til 1-1 for AaB, efter FCK havde scoret på en af få chancer i første halvleg.

- Vi havde flere optræk til gode chancer i første halvleg, men det sidste manglede lige. Det kom efter pausen, siger Theis Larsen, der roser arbejdsmoralen i sin trup.

- Det er via hårdt arbejde på træningsbanen, at vi har rykket os, og det er dejligt, vi nu kan se en klar fremgang i kampene. Jeg må bare rose spillerne for, at de virkelig har løftet sig, siger Theis Larsen.

Helt så godt gik det ikke for Det yngste nordjyske talenthold. AaB's U15-hold måtte sande, at det er svært at bide skeer med et måske kommende mesterhold fra FCK. På mål af Sean Fetterlein og Frederik Konstmann vandt københavnerne 2-0.