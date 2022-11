AaB-talents forunderlige rejse fra overset reserve til eftertragtet profil

HAUGESUND:Fodbold er en underlig størrelse. Spørg blot Anders Bærtelsen. Den 22-årige forsvarsspiller, som trådte sine første fodboldstøvler i Støvring, er i dag et varmt navn på den norske rygtebørs efter en flot sæson for Haugesund.

Det er en situation, som står i skarp kontrast til august 2020, da Anders Bærtelsen forlod AaB til fordel for Vendsyssel FF. Det var et skridt ned ad rangstigen, men i Anders Bærtelsens tilfælde har et skridt tilbage vist sig at være fundamentet for mange skridt frem.

Siden skiftet til Vendsyssel FF har den garderhøje forsvarsspiller nemlig ikke set sig tilbage. Selv ikke i et tumultarisk forår i 2021 var der noget, der skulle stoppe Anders Bærtelsen i at jagte en forløsning af det potentiale, som mange har udråbt ham til at besidde siden ungdomstiden i AaB.

I denne sæson er det blevet til 26 ud af 28 mulige kampe i den bedste norske række for Anders Bærtelsen, der bedst af alt kan betegnes som en meget spillende midtstopper. Tidligere har det haltet lidt med de defensive styrker, men de har fået et gevaldigt løft med sidste års skifte til Norge.

- Det har hjulpet at spille fast. Derudover er den norske liga også en række, der spillestilsmæssigt har passet mig godt. Det er der slet ingen tvivl om. Det er slet ikke ligeså taktisk låst, som det kan være i Danmark. Det betyder, at jeg som forsvarsspiller bliver sat i langt flere situationer, hvor jeg skal klare mig selv som forsvarsspiller, og det har været sundt for min udvikling. Blandt andet er mit duelspil blevet bedre, siger Anders Bærtelsen.

At der er tale om en spiller, som har udviklet sig flot over de seneste 14 måneder, er der ingen tvivl om, når man hører lidt om Anders Bærtelsens oplevelser i Norge. Blandt andet begyndte denne sæson skidt for danskerklubben. Fem nederlag på stribe sendte de samme bange anelser ind over klubben, som lige nu spøger over AaB.

- Det var bestemt ikke sjovt. Her kunne jeg dog trække på nogle af de erfaringer, jeg havde med fra min tid i Vendsyssel, hvor jeg kunne perspektivere det på den måde, at nok var det her skidt, men jeg havde trods alt prøvet noget, der var markant værre i Vendsyssel, da vi ikke fik løn og ikke vidste, hvordan fremtiden så ud for klubben, sideløbende med vi var ved at rykke ned, siger Anders Bærtelsen.

Salgspotentiale

Han har dog hele vejen igennem vist et højt niveau, og særligt evnerne på bolden har været et positivt indslag.

- Jeg ved godt, at det er den kvalitet, der nok først og fremmest kan sende mig videre til en større klub i fremtiden, men det skal siges, at jeg ikke har travlt med at komme videre. Det kan lyde som en kliché, men jeg er virkelig et godt sted lige nu i min karriere, så det skal også være en spændende mulighed for min sportslige udvikling, hvis jeg skal skifte klub, siger Anders Bærtelsen, der har imponeret i Norge.

- Anders Bærtelsen har været en af sæsonens helt store positive historier hos Haugesund. Han har spillet på et niveau, som gør, at mange heroppe tror, at han kan være en spiller, der skal sælges efter denne sæson. Han har afgjort været stærkt spillende, siger Odd Kåre Grøttland, der er sportsjournalist på Haugesunds Avis.

De mange gode præstationer har blandt andet også kastet en udtagelse til U21-landsholdet af sig, men her kom debuten dog aldrig.

- Jeg tager det bestemt som en positiv ting, at jeg blev aktuel omkring U21-landsholdet igen. Da jeg i sin tid skiftede til Vendsyssel var det også med en erkendelse af, at det nok var et farvel til ungdomslandsholdene, så det var dejligt at komme i betragtning igen, siger Anders Bærtelsen.

Om det bliver til et vinterskifte for Bærtelsen må tiden vise, men han har på ingen måde pakket kufferten med to kampe tilbage af den igangværende sæson.

- Jeg er da glad for, at folk synes, jeg har gjort det godt. Det er det, jeg har kæmpet for hele tiden. Også da det så svært ud i AaB. Jeg skal kunne se mig selv få en rolle for det hold, jeg skal skifte til. Jeg er stadig i en alder, hvor jeg skal udvikle mig, så hvis det skal ske via et skifte, så skal det være til et højere niveau. Det skal være et klart skridt op for mig, ellers bliver jeg gerne i Haugesund, siger Anders Bærtelsen.

Som det altid er tilfældet med tidligere AaB-spillere er det interessant at høre, hvordan de følger med i deres tidligere klubs færden, og Bærtelsen adskiller sig ikke fra andre.

- Det var godt nok hårdt at sidde og se kampen i Brøndby. Det gjorde ondt, men jeg har selv været i den situation, og jeg ved, at den slags nok skal udligne sig over en hel sæson, siger Anders Bærtelsen, der skyder alle spekulationer om et muligt comeback i AaB i graven, før de måtte opstå.

- Jeg kan godt se mig selv spille i AaB igen, men det er først om mange år. Lige nu er det ikke aktuelt for mig, siger Anders Bærtelsen.