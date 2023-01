AaB-teenager er fortsat et varmt salgsobjekt

AALBORG:Det var en af sensommerens helt store historier, da Oliver Ross i slutningen af august blev sat i forbindelse med et skifte til mægtige AC Milan.

Det blev som bekendt ikke til et skifte for Oliver Ross dengang, men han er atter et varmt navn, når snakken falder på AaB-spillere, der kan tiltrække opmærksomhed fra andre klubber i dette vindue.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der interesse for den unge AaB-spiller fra flere steder i Europa. Hans to mål mod England og generelt gode præstationer for det danske U19-hold i efterårets EM-kvalkampe har fået flere engelske klubber til at følge Ross tæt.

Tidligere har FC Nordsjælland også været meget interesseret i Oliver Ross. Den interesse skulle heller ikke være helt forduftet. Med andre ord kan det blive muligt for AaB at score en transfer på den yngste Ross, hvis man ligesom med hans storebror Mathias Ross går ud i markedet og afsøger mulighederne.

Selv er Oliver Ross helt rolig omkring situationen. Det er ikke noget, som han bruger ret mange tanker på.

- Milans interesse fik nok mine øjne op for, at det er muligt for mig at komme til at skifte til en større klub på et tidspunkt, hvis jeg gør det godt. Det er naturligvis et mål, og kommer der et konkret bud, må jeg jo forholde mig til det, men jeg går ikke og spekulerer nærmere over det lige nu. Mit fokus ligger på at hjælpe AaB væk fra den nuværende nedrykningsplads, siger Oliver Ross.

Den 18-årige AaB-spiller understreger, at hans tanker mest af alt går i retning mod forårets ventende opgaver.

- Det kunne være stort for mig personligt, hvis jeg kunne være med til at sikre AaB overlevelse i Superligaen. Det ville være fedt at modbevise alle dem i fodbold-Danmark, der allerede har dømt os ude, siger Oliver Ross.

I første omgang handler det om, at Oliver Ross skal overbevise trænerstaben om, at han skal have mere spilletid, end det endte med at være tilfældet i efteråret. Mod slutningen af efteråret røg Ross langt tilbage i køen til minutter på banen.

- Det var nok meget sundt for mig at prøve modgang. I efteråret oplevede jeg sådan for alvor, hvad det vil sige. Og jeg tror generelt ikke det var sjovt for nogen som helst, der holder med AaB, siger Oliver Ross, der dog ser med stor fortrøstning på forårets muligheder.

- Jeg har haft en god snak med Erik Hamrén, og nu handler det bare om, at jeg skal lade fødderne tale. Jeg føler selv, at jeg er kommet godt i gang med de første træninger efter nytår, så det skal jeg bare bygge på, siger Oliver Ross.

- Der kommer jo altid chancer for at vise sig frem i en opstart med træningskampe og mange træningspas. Derfor håber jeg også, at jeg kan vise mig godt frem i de kommende uger.

I efteråret brugte Lars Friis først Oliver Ross som central midtbanespiller, og siden rykkede Hamrén ham frem som angriber, hvilket er den oprindelige position, som Oliver Ross har spillet i sin ungdomstid. Spørgsmålet er derfor, hvor på banen han skal spille i fremtiden.

- Som udgangspunkt tror jeg, det bliver som 8'er - altså midtbanespiller. Jeg er med på, at jeg stadig skal udvikle mig meget, men jeg føler, at mine spidskompetencer kan komme godt i spil, hvis jeg spiller på midtbanen. Her kan jeg komme meget med i spillet og komme ind i feltet som den ekstra spiller, siger Oliver Ross.

AaB forlængede i sommer kontrakten med Oliver Ros, så de to parter har papir på hinanden frem til sommeren 2025.