AaB tester back-talent

FODBOLD:AaB's superligahold har i denne uge en ekstra mand med i træningen. Det er den blot 17-årige islænding Valgeir Valgeirsson, der er på prøve til og med på søndag.

- Hvis vi derefter synes, at vi ser et potentiale i ham, er det dog ikke en spiller, der her og nu kan forstærke superligaholdet. Så vil det være en mere langsigtet investering, siger AaB-træner Jacob Friis.

Valgeir Valgeirsson er på kontrakt indtil udgangen af 2020 i den islandske klub HK Kopavogs, og kan både spille højre back og højre kant.

Þrír punktar uppi á Skaga!

Bjarni Gunn skoraði fyrsta mark leiksins á 10 mínútu og á 55 mínútu skoraði Valgeir Valgeirsson og 2-0 sigur staðreynd. Markið hjá Valgeiri var hans fyrsta fyrir HK í deild/bikar. Gríðarlegt efni þessi drengur en hann er fæddur árið 2002.#liðfólksins pic.twitter.com/ZVys3BEB2H — HK (@HK_Kopavogur) 22. juni 2019

- Men vi ser ham som back, fastslår Jacob Friis om den islandske ungdomslandsholdsspiller, der i efteråret var til prøvetræning i Brøndby IF.

Islændingen er med i den trup på 23 spillere, som Jacob Friis har udtaget til tirsdagens testkamp på udebane mod AGF.

Her får AaB ikke kvintetten Lucas Andersen, Patrick Kristensen, Malthe Højholt, Lukas Klitten og Kasper Pedersen i aktion på grund af skader.