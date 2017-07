AaB tester camerounsk angriber

FODBOLD: Det er formentlig med camerounske Ulrich Donovan Ewolo i startopstillingen, når AaB mandag klokken 14 åbner sæsonen i Reserveligaen med en hjemmekamp mod Viborg.

Den 21-årige angriber er i øjeblikket til prøvetræning i AaB i jagten på en kontrakt.

- Han har været her i et par dage nu, og så skal han efter planen spille med mod Viborg. Han har haft lidt problemer med foden, men vi håber, at han er klar til at spille, lyder det fra sportsdirektør Allan Gaarde.

Skulle det lykkes Ulrich Donovan Ewolo at tilspille sig en kontrakt, bliver han dog ikke en omgående forstærkning af AaB’s superligahold.

- Nu skal vi jo først se, om han er god nok, men hvis vi finder ud af, at det er en spiller, vi ønsker at tilknytte, bliver det som en udviklingsspiller. Han er ikke den offensive forstærkning, vi søger på kort sigt, siger Allan Gaarde.

Faktisk var det meningen, at camerouneren allerede for 14 dage siden skulle have påbegyndt sit prøvetræningsophold i AaB.

- Men som det ofte er med prøvespillere fra Afrika, har det taget lidt længere tid at få de nødvendige papirer i orden. Det er kommet på plads nu, så vi har mulighed for at se ham an, siger Allan Gaarde.