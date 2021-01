AaB tester kampformen - NORDJYSKE sender direkte

FODBOLD:AaB er i fuld gang med forberedelserne til forårssæsonen, og onsdag 20. januar klokken 13 tester de formen på udebane mod superligakollegerne fra Randers FC.

Det bliver spændende at se, hvilket aftryk den nyansatte cheftræner Martí Cifuentes får sat på sit mandskab. Kampen er lukket for tilskuere, men NORDJYSKE er på plads og streamer kampen direkte.

Den tidligere landsholdsspiller Thomas Gaardsøe gør sportsredaktør Claus Jensen selskab i kommentatorboksen og guider vores abonnenter gennem de 90 minutter.

For at kunne se kampen skal man være logget ind og som minimum være digital abonnent. Det koster 79 kroner for den første måned. Læs mere her.

AaB har også planlagt testkampe mod FC Midtjylland søndag 24. januar klokken 13 og Lyngby onsdag 27. januar klokken 13. Disse kampe arbejder vi også på at kunne streame direkte her på siden.