AaB tester Leeds-legendes søn

FODBOLD: Der er et nyt ansigt på AaB’s træningsbaner i disse dage. Klubben har nemlig den 17-årige Kelvin Yeboah til prøvetræning.

Kelvin Yeboah er søn af den tidligere ghanesiske landsholdsspiller Anthony Yeboah, der især nyder stor status i den engelske traditionsklub Leeds, hvor Yeboah optrådte i midten af halvfemserne.

- Det er et spændende navn, som vi igennem vores netværk blev tilbudt, og så har vi sagt ja til at se ham an i en uge, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

Det er endnu for tidligt at sige, om Kelvin Yeboah, der både kan spille i angrebet og på kanten, har samme talent som sin far, men med en fødselsattest dateret i 2000 har han fremtiden foran sig.

- Han er umiddelbart tiltænkt at være en spiller, som skal udvikles, hvis vi finder frem til, at han skal have en AaB-fremtid, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

Kelvin Yeboah skal efter planen træne med u19-holdet, men var lørdag også med til førsteholdets træning.