AaB tester ung udenlandsk angriber med målnæse

FODBOLD:Onsdag formiddag var der et nyt ansigt på AaB's træningsbane. Den 21-årige angriber Aramis Kouzine har fået muligheden for at bevise sit værd i den kommende uge.

Den 189 cm høje canadier er transferfri, efter at han i december fik ophævet kontrakten med den ukrainske klub FC Dnipro. Her formåede han ikke at slå sig igennem til førsteholdet, men scorede dog flittigt på reserveholdet.

- Han har nogle sparsomme men meget interessante data, så da muligheden bød sig, synes vi, det gav god mening af se ham nærmere an. Uanset hvad er han dog ikke tænkt som en spiller, der kan forstærke holdet her i foråret. Det vil i så fald mere være på den lange bane, siger cheftræner Jacob Friis.

Aramis Kouzine i aktion ved AaB's træning. Fotos: Henrik Bo

Aramis Kouzine har i løbet af januar været forbi FC Fredericia fra NordicBet Ligaen, hvor han scorede i en træningskamp. Derfra tog han til IFK Mariehamn i den bedste finske række, inden turen her i starten af februar gik til Raufoss i den næstbedste norske række. Ingen af stederne er der dog kommet en kontrakt ud af angriberens anstrengelser.

Udover at træne med i AaB den kommende uge, skal Aramis Kouzine efter planen spille med i holdets reserveholdskamp mod AGF på mandag, 17. februar.

- Vi kan godt se til træning, at han er god til at afslutte, men vi er nødt til at se ham i kamp også, siger Jacob Friis.