AaB tjener på angribers skifte til Champions League-klub

BERLIN:Efter flere lejeophold i tyske klubber rykker FC Københavns angriber Mikkel Kaufmann nu permanent til Tyskland.

Mandag eftermiddag oplyser FCK, at klubben har solgt den tidligere AaB-spiller til Union Berlin, der i den forgangne sæson sluttede på fjerdepladsen i Bundesligaen og på den måde sikrede sig en Champions League-billet.

22-årige Mikkel Kaufmann kom til FCK fra AaB i 2020, men blev aldrig nogen succes i den danske hovedstad.

Til gengæld indbringer skiftet nu yderligere indtægter til AaB. Det kan være via en eventuel videresalgsklausul i aftalen med FC København, men som minimum er AaB sikret del i den såkaldte solidaritetsbetaling, der skal fordeles mellem de klubber, hvor 22-årige Kaufmann har spillet fra sit 12. til 23. år.

Ifølge BT betaler Union Berlin 20 millioner kroner for at hente Mikkel Kaufmann i FC København.

I de to seneste sæsoner har Mikkel Kaufmann optrådt i tysk fodbold. I sommeren 2021 blev han udlejet til Hamburger SV og har senest været lejesvend hos Karlsruher SC.

- Kaufmann har gjort det godt i Tyskland og passer rigtigt godt ind i tysk fodbold med sin måde at spille fodbold på, siger FCK-sportsdirektør Peter Christiansen.

- Det har vakt interesse blandt en del klubber dernede, og nu er vi blevet enige med Union Berlin om en transfer, der også økonomisk er fornuftig for os, siger han.

Ifølge flere medier kostede Mikkel Kaufmann 20 millioner kroner, da FCK købte ham i AaB i 2020. Og ifølge B.T. er det lykkedes københavnerne at få Union Berlin til at betale netop det beløb.

Det bekræftes dog ikke af FCK.

I Union Berlin får Mikkel Kaufmann to danske holdkammerater. Keeperne Frederik Rønnow og Jakob Busk er allerede i truppen.

Union Berlin leverede et formidabelt resultat i den seneste sæson, hvor klubben sluttede på fjerdepladsen i Bundesligaen efter Bayern München, Dortmund og RB Leipzig.

Det betyder, at hovedstadsklubben i den kommende sæson skal spille Champions League for første gang i klubbens historie.

- Det er et kæmpe skridt i min karriere, og jeg er meget glad for at kunne tage det, siger Kaufmann til Union Berlins hjemmeside.

- I mine snakke med klubben blev det klart for mig, at jeg har chancen for at udvikle mig yderligere som en ung spiller. Jeg ser frem til den nye udfordring og vil gøre alt for at udfylde mit potentiale i holdets tjeneste, siger han.

Mikkel Kaufmann nåede at spille 38 kampe for FCK. To gange fandt han vej til nettet.

