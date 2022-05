Sæsondefinerende kamp kan blive uden AaB-topscorer: Har kæmpet hele ugen

FODBOLD:Det er en mulig billet til næste sæsons kvalifikation til Conference League, der er på spil, når AaB søndag runder 3F Superligaens mesterskabsspil af med en udekamp mod de med al sandsynlighed kommende mestre fra FC København.

AaB skal vinde kampen i Parken for at være sikre på som minimum at få en playoffkamp mod vinderen af kvalifikationsspillet om den europæiske billet, men nordjyderne må stille svækket op.

Rasmus Thelander, Iver Fossum og Daniel Granli har karantæne, og dertil kommer, at både angriberen Milan Makaric og topscorer Louka Prip måtte udgå skadede i søndagens 1-3-nederlag til Brøndby.

- Der er håb om, at Milan og Louka kan blive klar, men det bliver et kapløb med tiden. De har været ude på banen i dag, så vi må i de kommende dage se, hvordan de har det, og hvor meget de i givet fald så kan spille, siger AaB-træner Lars Friis.

Fredag trænede Milan Makaric og Louka Prip individuelt under opsyn af fysioterapeut Morten Skjoldager, men sidstnævnte har langt fra opgivet at komme i kamp søndag.

- Mit baglår føltes rigtig stramt i kampen mod Brøndby. Jeg var bange for, at der var noget, der ville springe, så derfor bad jeg om at blive skiftet ud.

- Det har jeg også kæmpet lidt med i den her uge, hvor jeg ikke rigtigt har kunnet træne. Det så skidt ud i går, men det er meget bedre i dag, så jeg er ret fortrøstningsfuld i forhold til kampen på søndag, fortæller Louka Prip.

Louka Prip og Milan Makaric var under fysioterapeut Morten Skjoldagers ledelse ved fredagens træning. Foto: Torben Hansen

Mens der er håb for topscoreren, er det til gengæld sikkert, at AaB ikke får mere glæde af holdets forsvarsstyrmand i denne sæson. Rasmus Thelander blev straffet med to karantænedage efter sin udvisning mod Brøndby, og selv om han selv opfordrede AaB til at appellere den kendelse, blev det hurtigt opgivet igen.

- Vi har kigget på det, og vi har også talt med dommerinstansen, men der var for lang vej i forhold til at få lavet noget om, siger Lars Friis.

Iver Fossum er også ude med karantæne både søndag og i en eventuel playoffkamp, og sæsonen er desuden forbi for anfører Lucas Andersen, der udgik skadet af udekampen mod Randers FC 11. maj.

- Det er ikke så galt fat med Lucas, som det har været før, men han kommer ikke til at spille mere i denne sæson, siger Lars Friis.

Det er der altså til gengæld stadig håb om, at Louka Prip kommer til, og topscoreren vil gå langt for at kunne komme i kamp søndag.

- Det vil betyde rigtig meget for mig at spille den kamp. Jeg elsker at spille fodbold og hjælpe holdet. Det bliver for fyldte tribuner mod det bedste hold i Superligaen, men jeg tror godt, at vi kan drille dem, hvis vi tager derover og spiller frit, siger Louka Prip.

Før sidste spillerunde indtager AaB fjerdepladsen i kraft af en bedre målforskel end Brøndby, mens der er to point ned til Randers på sjettepladsen. Brøndby møder Silkeborg hjemme, mens Randers skal på besøg hos FC Midtjylland. Silkeborg er sikre på bronzemedaljerne, mens FC Midtjylland kun i den alleryderste teori kan nå at overhale FC København i kampen om mesterskabet og tilmed har næste uges pokalfinale at koncentrere sig om.

Fjerdepladsen giver som nævnt minimum en playoffkamp. Vinder FC Midtjylland pokalfinalen over OB, går playoffkampen til holdet på femtepladsen, mens fjerdepladsen så vil være lig med en sikker billet til europæisk fodbold. I begge tilfælde vil man træde ind i den anden af i alt fire kvalifikationsrunder til Conference League. Holdet, der slutter som nummer seks, bliver sendt på ferie efter søndagens runde.

- Det er ren spekulation, hvorvidt vi får noget hjælp fra Silkeborg eller FC Midtjylland. Den ene morgen vågner jeg op og tror det ene for så at tro det andet næste morgen. Vi bruger al vores energi på at gøre vores arbejde så godt, at vi selv kan tage til København og hente point, siger Lars Friis.

Du kan høre mere om AaB og søndagens kamp mod FC København i Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten, hvor Mathias Ross medvirker i det seneste afsnit. Ripodsten ligger klar i din foretrukne podcast-app.