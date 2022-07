AaB-topscorer er klar til comeback i generalprøven

FODBOLD:Sidste sæsons topscorer Louka Prip har endnu ikke været i kamp for AaB i forberedelserne frem mod den kommende superligasæson, men det ændrer sig, når nordjyderne lørdag runder en uges træningslejr i Polen af med de sidste to testkampe inden næste søndags superligapremiere på udebane mod Viborg.

AaB-træner Lars Friis sætter sit umiddelbart stærkeste mandskab i kamp klokken 11 mod Zaglebie Lubin fra den bedste polske række. Den kamp kan du se direkte på nordjyske.dk, og her er det planen, at Louka Prip skal deltage.

- Jeg skal spille 45 minutter for lige at komme tilbage og få mærket kampformen igen. Jeg er meget glad for at være tilbage, siger Louka Prip.

Offensivspilleren har trænet på lige fod med holdkammeraterne i store dele af træningslejren ovenpå den skade, som han pådrog sig inden afrejse.

- Jeg var fint med i starten af opstarten, men så begyndte jeg at mærke lidt til baglåret, som jeg også havde problemer med i slutningen af sidste sæson, konstaterer Louka Prip.

Derfor når han kun at få 45 minutters kamp i benene, inden det går løs i Superligaen.

- Hvis alt går, som det skal i den sidste uge, skal jeg nok være klar, men det er selvfølgelig godt lige at nå at få nogle minutter i benene, siger Louka Prip.

Spilletid bliver det til gengæld ikke til for forsvarsspilleren Daniel Granli, der heller ikke har været i kamp i nogen af opstartskampene.

- Jeg fik en skade i starten af opstarten, men i de seneste tre dage har jeg trods alt været ude på banen med fysioterapeuten. Det går fremad, men jeg ville selvfølgelig gerne have kunnet træne sammen med de andre. Heldigvis er faciliteterne gode hernede, så jeg har gjort mit, siger Daniel Granli, der stadig har et spinkelt håb om at blive klar til næste weekends superligapremiere.

- Vi må se. Fysioterapeuterne har lagt en god plan, og så må vi ligesom tage det dag for dag. Hvor lang tid det tager, kan jeg ikke svare på nu, siger Daniel Granli.

Daniel Granli har måttet træne for sig selv på AaB's træningslejr i Polen. Foto: Thomas Jasper

Mens AaB's umiddelbart stærkeste hold skal i kamp lørdag formiddag, spiller reserverne lørdag aften mod Gornik Zabrze, der også spiller i den bedste polske række. Her ventes nytilkomne Andreas Poulsen at få sine første minutter i AaB-trøjen.

Til gengæld bliver det ikke til spilletid til prøvespilleren Ali Almosawe, der blev ankelskadet i en testkamp for en god uge siden mod FC Midtjylland og slet ikke har været i stand til at træne med holdkammeraterne under træningslejren i Polen.