AaB-topscorer med godt nyt før slutspurt

AALBORG:Med sine fem scoringer på vejen dertil havde Allan Sousa en stor andel i, at AaB nåede frem til torsdagens pokalfinale i Parken mod FC København.

Finalenederlaget på 0-1 var den brasilianske topscorer dog ude af stand til at forhindre, idet han måtte se hele kampen fra bænken.

Den lårskade, han pådrog sig for halvanden uge siden i hjemmekampen mod AC Horsens, nåede han ikke at overvinde.

- Det var rigtig hårdt at sidde derude. Alle spillere vil gerne spille den slags kampe, og det var også en drøm for mig at stå i en finale. Det gjorde ondt, at jeg ikke kunne spille, især fordi vi tabte. Jeg føler med mine holdkammerater, som leverede en flot indsats, men ikke vandt. Jeg ville gerne have kunnet hjælpe dem, siger Allan Sousa.

Efter at have siddet helt udenfor i fredagens superligakamp mod OB var Allan Sousa ellers tilbage i kamptruppen til torsdagens pokalfinale. Men selv om AaB i slutfasen skulle forsøge at udligne FC Københavns føring, blev topscoreren altså holdt på bænken.

- Jeg var med for også at støtte mine holdkammeraterne og forsøge at bidrage med en positiv energi. Der var en mulighed for, at jeg kunne spille, men i sidste ende valgte vi at lade være med at løbe en risiko. Jeg var ikke helt ovre min skade, og derfor er det bedre, at jeg bliver helt klar til de sidste kampe, siger Allan Sousa.

Fredag var AaB-truppen tilbage på træningsbanen hjemme i Aalborg, og mens der stod restitution på programmet for mange af de holdkammerater, der var i kamp i Parken torsdag, trænede Allan Sousa under opsyn af fysioterapeut Morten Skjoldager.

- Jeg kan mærke en klar bedring. Jeg er selvfølgelig ikke på 100 procent endnu, men jeg tror, at jeg er et sted, hvor jeg kan være en del af holdet i de sidste tre superligakampe. Det er trænerens beslutning, hvordan han mener, at jeg kan hjælpe holdet, siger Allan Sousa.