AaB-træner: 60-65 meget positive minutter

FODBOLD:AaB-træner Martí Cifuentes fik søndag aften sit første point i spidsen for den nordjyske superligaklub, da det blev 1-1 ude mod Brøndby i spanierens anden kamp.

Og der var grund til tilfredshed, mener han.

- Det var et godt point mod en god modstander. Jeg er stolt af holdet, for overordnet set var det en god indsats, hvor der selvfølgelig var perioder, hvor vi gjorde det bedre end i andre, siger Martí Cifuentes.

I onsdags mod FC København spillede hans hold en god halvleg, men den periode blev forlænget søndag.

- De første 60-65 minutter var meget positive. Vi spillede på et højt niveau og var gode med og uden bolden til at finde de rigtige rum og angribe dem. Der er dog selvfølgelig stadig mange ting, vi kan forbedre. Vi skal blive bedre til at forstå at udnytte rummene, men det kommer, siger Martí Cifuentes, der søndag også gav debut til nordmanden Martin Samuelsen.

- Jeg er meget glad for hans indsats, for han er kommet til et hold, der spiller meget anderledes, end hvad han er vant til. Han har ikke trænet meget med os endnu, men det er en spiller, der kan give os meget, når vi får arbejdet mere med ham, siger Martí Cifuentes.