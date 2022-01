AaB-træner bliver hjemme fra træningslejr - Hobro-angriber tager med

FODBOLD:Martí Cifuentes er ikke med ombord, når AaB fredag formiddag rejser til Malta på træningslejr.

Spanieren blev onsdag præsenteret som ny cheftræner i svenske Hammarby, der har udnyttet en frikøbsklausul i hans kontrakt med AaB. Aftalen træder dog først i kraft 1. marts, men da AaB-lejren fredag mødte op i Aalborg Lufthavn, var Martí Cifuentes ikke at se.

- Der er sket mange ting de sidste dage. Jeg tog initiativ til at ringe til Martí, hvor vi kunne tale medmenneskeligt og ikke bare professionelt. Han synes også, at det mest fornuftige er, at han får lidt tid med familien nu. Han har to små syge børn, og for os som arbejdsgiver var det naturligt at indfri de ønsker.

- Vi har forberedt den her træningslejr i lang tid, så vi er 100 procent komfortable med, at staben kommer til at køre det og levere kvalitet, siger sportschef Inge André Olsen.

Han fortæller, at han har været i kontakt med Hammarby, der er interesserede i at overtage Martí Cifuentes inden 1. marts.

- Der var kontakt i aftes med tanke på, om vi kunne finde en løsning før 1. marts. Det er ikke lykkes endnu, men det er jo altid en forhandling, siger Inge André Olsen.

Dermed tager AaB på træningslejr uden cheftræner, men i spillertruppen er der et nyt ansigt. Hobro-angriberen Kasper Høgh skal således bruge træningslejren på at vise sig frem for sin formentlig kommende klub.

- Vi har jo et godt forhold til Hobro. Jeg er en af de faste tilskuere til deres kampe, og de har nogle spændende spillere. Jeg taler godt sammen med Lars Justesen (teknisk chef i Hobro, red.), og i den forbindelse har vi talt meget om Kasper Høgh. Sådan som han har spillet for Hobro, og som han har udviklet sig, er det naturligt, at han på et tidspunkt skal til AaB.

- Vi har haft en fremragende dialog med Hobro, og når vi tager ham med på træningslejr, er det, fordi vi er så tæt på en aftale, at vi kommer til at lave en aftale, men vi tager det stille og roligt. Vi ved ikke, om det sker i vinter eller til sommer, men når vi nu skal på træningslejr, er det godt for både os og Hobro, at han kan tage med, siger Inge André Olsen.

Du kan høre mere om AaB's trænersituation i den seneste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten, hvor sportsredaktør Claus Jensen, sportsjournalist Simon Ydesen og tidligere professionel fodboldspiller og spilleragent Thomas Gaardsøe er med i studiet. Ripodsten kan findes på nordjyske.dk/lyt , og hvor du ellers henter dine podcasts.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her