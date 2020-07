AaB-træner: De kendte deres besøgelsestid, og det gjorde vi ikke

FODBOLD:På et mål af Carlos Zeca kort inde i anden halvleg tabte AaB torsdag aften for første gang i seks superligakampe, da FC København vandt 1-0 på Aalborg Portland Park.

AaB-træner Jacob Friis var trods nederlaget dog tilfreds med meget af det, han så fra sit hold.

- Jeg har rost spillerne for et godt udtryk. Vi sætter overliggeren højere end det og ville gerne have skabt noget mere, men det var en intensiv kamp, hvor de to hold holdt hinanden i skak, siger Jacob Friis.

I en kamp uden mange chancer burde AaB dog have bragt sig foran i første halvleg, da Tom van Weert blev spillet fri, men i stedet for at afslutte valgte hollænderen at spille på bolden på tværs til Patrick Olsen, der blev generet i afslutningsøjeblikket.

- De kendte deres besøgelsestid, og det gjorde vi ikke. Det var vel en 0-0-kamp, som de så endte med at vinde. Det mål, de scorer, skal han nok også sparke mange gange for, at den går ind, siger Jacob Friis.

Hvad kampen ikke havde i chancer, havde den til gengæld i intensitet. I anden halvleg balancerede FC Københavns Rasmus Falk på kanten af det røde kort for en voldsom tackling på Oliver Klitten. Falk slap dog med et gult kort.

- Dommeren vil nok sige, at det var en international linje. Så har jeg ikke sagt for meget, siger Jacob Friis, der blev ramt af flere skader op til torsdagens kamp.

At dømme fra onsdagens træning var Jakob Ahlmann udset til at starte inde, men den beslutning blev omgjort torsdag morgen, og under opvarmningen måtte også Iver Fossum trække sig.

- Til sidst kunne man også godt se, at det var to trætte hold, siger Jacob Friis.

AaB slutter søndag sæsonen med en udekamp mod FC Midtjylland.