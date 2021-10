AaB-træner: Derfor er Kasper Kusk bænket

FODBOLD:I sæsonens to første kampe var han en del af startopstillingen, men som tiden er gået, er Kasper Kusk bare gledet længere og længere tilbage i køen til spilletid i AaB’s offensiv.

I de seneste seks superligakampe er det kun blevet til i alt 59 minutters spilletid. Senest blev han skiftet ind i slutfasen, da AaB var bagud 2-5 til Viborg.

- Det er selvfølgelig aldrig sjovt at komme ind i sådan en situation. Vi spillede en rigtig dårlig kamp, hvor der ikke var meget, der lykkedes, og det var en stor skuffelse.

- Jeg spiller selvfølgelig ikke så meget, som jeg havde håbet, men det er sådan, det er. Jeg må tage de chancer, jeg får og vise, at jeg er klar, siger Kasper Kusk, der ikke lader sig gå på af rollen som bænkevarmer.

- Det er Martí (cheftræner Martí Cifuentes, red.), der bestemmer, og jeg tager det egentlig stille og roligt. Jeg vil gerne spille så meget som muligt, men jeg er meget tålmodig og venter på den rigtige chance. Så er det min opgave at være klar, når den kommer, siger Kasper Kusk.

I sommerpausen forstærkede AaB offensiven med Louka Prip, Milan Makaric og Aleksandar Trajkovski, og de tre er i de seneste kampe blevet foretrukket af Martí Cifuentes.

- Kusk er i konkurrence med mange spillere, og det giver mig nogle forskellige muligheder. Jeg synes, at Kusk er en god spiller, men han skal arbejde for at få sin chance. Når han leverer det, vil han være klar til at spille, siger AaB-træneren, der har en simpel opskrift på, hvordan Kasper Kusk skal kæmpe sig tilbage i AaB’s startopstilling.

- Han skal være bedre end de andre. Han gør det ok, men med hans kvaliteter er han en spiller, der kan levere det ekstra. Han har x-factor, og vi skal se, at han kan levere det for os.

- Når han gør det, vil han være tilbage, men jeg synes også, at Louka (Prip. red) og Iver (Fossum, red.) gør det rigtig godt, og at Milan (Makaric, red.) scorede et rigtig godt mål i den seneste kamp og havde 45 stærke minutter. Vi må se, hvad der sker i morgen, men jeg er sikker på, at Kusk nok skal få minutter, siger Martí Cifuentes med henvisning til torsdagens pokalkamp mod FC Midtjylland.

AaB's trup mod FC Midtjylland I forhold til mandagens kamp mod Viborg har cheftræner Martí Cifuentes lavet en enkelt ændring i sin 19 spillere store trup. Mathias Ross er tilbage efter karantæne, og det betyder, at backen Casper Gedsted glider ud. Lucas Andersen er eneste mand på AaB’s skadesliste. Der er kampstart på MCH Arena klokken 19.45. Kampen kan ses på 3+. VIS MERE

Kasper Kusk har også selv en vis forståelse for, at han er blevet holdt ude på bænken.

- Vi har jo spillet mange rigtig gode kampe, hvor mange spillere har gjort det godt. Når man vinder kampe med både 2-0, 3-0 og 4-0, er det jo svært at skifte ud, konstaterer Kasper Kusk, der trods ankomsten af flere konkurrenter ikke fandt anledning til at skifte klub i sommerens transfervindue.

- Jeg ved ikke, om de gerne ville have været af med mig, men det er jo klart, at når der bliver bragt nye spillere ind, vil de få chancen for at vise sig frem, og holdet har jo som sagt også gjort det rigtig godt i mange kampe, så det er svært for mig at stå her og sige alt muligt, siger Kasper Kusk.

Om indstillingen til at blive og kæmpe for en plads i AaB har ændret sig, når transfervinduet åbner til januar, vil han ikke spå om.

- Det kan jeg ikke sige noget om endnu. Det kan gå så hurtigt i fodbold, så jeg tager det, som det kommer. Kommer jeg ind og scorer i morgen, kan det være, at det ser helt anderledes ud.

- Jeg har været med i fodbold i så mange år, at jeg ved, at det hurtigt kan ændre sig. Jeg vil gerne spille så meget som muligt, og sådan har alle, der kommer herude hver dag, det jo, men jeg er stadig meget tålmodig, siger Kasper Kusk, der har kontrakt med AaB indtil udgangen af 2022.

