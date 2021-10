AaB-træner: Det var en dårlig kamp af mig

FODBOLD:AaB løb mandag aften ind i sæsonens tredje superliganederlag, da udekampen mod AGF blev tabt 0-1.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen.

Og det var en naturlig udgang på en kamp, hvor meget lidt lykkedes for AaB’erne. I stedet blev det en kamp på AGF’s præmisser.

- Det er en god opsummering. Vi vidste, hvilken kamp de gerne ville have. En fysisk kamp med mange omstillinger, og sådan var det i størstedelen af kampen.

- Vi skulle have et godt boldtempo og gode positioner for at kunne flytte bolden hurtigt nok mod deres pres, men bortset fra 10 minutter i første halvleg og 10 minutter i anden halvleg fandt vi ikke ind i noget flow, og så er det svært for os, konstaterer AaB-træner Martí Cifuentes.

Han tog nederlaget på sine skuldre.

- Det var en dårlig kamp af mig, og jeg er ikke glad for min indsats. Jeg forsøgte at finde nogle løsninger i pausen, men det er gået bedre i andre kampe. Ansvaret er altid mit, så det tager jeg på mig, siger Martí Cifuentes.

Spanieren kom vidt omkring i sin søgen efter noget, der fungerede, men uden held.

- Vi forsøgte med Louka Prip som wingback i anden halvleg, og i slutfasen satte vi også Kasper Kusk ind som en falsk wingback, så vi forsøgte en del, men det lykkedes ikke, siger Martí Cifuentes.

Det var ellers ikke, fordi AaB’erne ikke ville. Næsten 20.000 tilskuere havde benyttet sig af AGF’s tilbud om at komme til gratis fodbold i Aarhus, så rammen fejlede ikke noget.

- Spillerne er selvfølgelig skuffede, for de ville gerne have leveret en bedre indsats her. Vi lavede flere fejl end sædvanligt, og det hænger måske sammen med, at vi var for ivrige efter at slå den afgørende bold for hurtigt. Mod et hold, der presser så voldsomt, som AGF gør, er det bedre at have lidt mere tålmodighed, for så vil chancerne næsten komme af sig selv.

- Vi skal lære af det her, for så kommer vi til at vokse som hold. Indstillingen og ønsket om at gøre det godt er der, konstaterer Martí Cifuentes.

Næste opgave for AaB er næste mandag på hjemmebane mod Viborg. Den kamp bliver med sikkerhed uden forsvarsspilleren Mathias Ross, der pådrog sig karantæne efter en advarsel i Aarhus.

