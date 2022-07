AaB-træner drømmer om polske baneforhold på Hornevej

FODBOLD:AaB-træner Lars Friis havde en god oplevelse med i bagagen, da han og hans superligatrup søndag rejste hjem efter en uges træningslejr i den polske by Opalenica.

På Hotel Remes Sport & Spa, der under EM i 2012 var hjemsted for det portugisiske landshold og siden også har lagt græs til det polske landsholds træninger, har der ikke været en finger at sætte på forholdene.

Lars Friis håber, at den oplevelse kan bidrage til at højne kvaliteten af AaB's egne baner på træningsanlægget på Hornevej, hvor netop de forhold længe har været en øm tå.

- Vi har kunnet forberede os bedst muligt på sæsonstarten hernede. Faciliteterne er gode, og det gør, at vi har trænet godt. Der har været stor kvalitet i træningerne, og det får man med gode baner.

- Nu skal vi forhåbentlig hjem til en god nyanlagt bane på Hornevej, men vi skal sørge for at have gode baner hele tiden. Vi er en klub, der skal udvikle vores spillere, og det kræver gode forhold. Vi skal måske træne lidt mere end andre og også træne individuelt. Det kræver flere gode baner, så vi skal holde vores nye bane god, men standarden på vores kunstgræsbane og vores bane 10 nede bagved skal også op, siger Lars Friis.

Han har forsøgt at tage så meget læring som muligt med hjem fra Polen.

- Jeg kan jo bare se, at de giver deres baner masser af kærlighed. Jeg har forsøgt at gå dem lidt på klingen for at høre, om de bruger nogle kemikalier, som vi ikke må bruge derhjemme. Det gør de ikke, for de er jo underlagt de samme EU-regler.

- Jeg tror bare, at det handler om, at de giver banerne masser af kærlighed og manpower. Vi kan jo se, at ligeså snart vi har forladt banen, er de i gang med at bearbejde den. De har også flere baner, så man kan skifte rundt. Det er jo også det, vi skal, for det kan jo ikke nytte noget, at vi laver en god bane og så spiller på den, til vi har ødelagt den, siger Lars Friis.