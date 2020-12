AaB-træner efter fadæse: Det er bare for dårligt

FODBOLD:Skuffelsen stod malet i fungerende AaB-cheftræner Peter Fehers ansigt efter superligaholdets exit fra pokalturneringen tirsdag aften. B93 fra 2. division slog superligaholdet ud med 1-0 - via en skarp omstilling tilsat solidt forsvarsspil.

- Vi kom ikke ordenligt ud til kampen og var alt for passive, og det havde vi netop talt om ikke måtte ske, så jeg er selvfølgelig super skuffet.

Efter en sløv start fyldt med pasningsfejl, hvor B93 også kom foran, blev kampen afbrudt i knap 10 minutter, da den ene linjedommer blev skadet. Her fik Peter Feher samlet tropperne og justeret en smule.

- I anden halvleg fik vi også ændret system (til 4-3-3, red.), og der sad vi jo tungt på kampen. Det var sort uheld, at vi ikke fik scoret, men når det er sagt, så er det bare for dårligt og skuffende, at vi tabte den her kamp, sukker AaB-træneren.

AaB har i løbet af efteråret talt om, at de har den bredeste trup i mange år, og Peter Feher havde da også foretaget seks udskiftninger i forhold til fredagens superligakamp i OB.

- Om det var for mange, ved jeg ikke. Det må vi hjem og evaluere på. Jeg er bare meget skuffet lige nu.

Oveni nederlag gik Lucas Andersen skadet ud allerede i første halvleg - efter en afslutning fra distancen, hvor han siden tog sig til låret.

- Jeg har ikke overblik over, hvor slemt det står til med ham, siger Peter Feher.