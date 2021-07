AaB-træner efter generalprøve: Et skridt i den rigtige retning

FODBOLD:På et sent sejrsmål af Kasper Kusk rundede AaB fredag eftermiddag forberedelserne til den kommende sæson af med en 1-0-sejr over AGF.

Den målfattige kamp tegner dog ikke det fulde billede af en ganske overbevisende AaB-præstation i generalprøven forud for næste søndags superligapremiere mod FC København. I første halvleg prellede tre AaB-afslutninger eksempelvis af på stolperne.

AaB - AGF 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Kasper Kusk (90. minut) AaB's startopstilling (3-5-2): Jacob Rinne, Mathias Ross, Rasmus Thelander, Daniel Granli (Anders Hagelskjær, 68. minut), Kristoffer Pallesen (Casper Gedsted, 76. minut), Magnus Christensen (Pedro Ferreira, 58. minut), Iver Fossum, Malthe Højholt (Rufo, 58. minut), Jakob Ahlmann (Marcus Hannesbo, 58. minut), Louka Prip, Tim Prica (Kasper Kusk, 68. minut). VIS MERE

Se flere fotos fra kampen nederst i artiklen.

- Det var et skridt i den rigtige retning. Der er stadig mange ting at forbedre, men jeg vidste, at vi, når vi satte en stærk start 11'er i dag, ville være på et godt niveau. Spillerne har det rigtige mindset og forstår, at der nu ikke er flere tests tilbage. Næste søndag venter en svær kamp mod FCK, og derfor var det tid til at løfte niveauet, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Trods mange gode takter kunne kampen dog ligeså godt være tippet over til AGF's fordel i slutfasen. Patrick Olsen fik en friløber efter en stor fejl af Kasper Kusk, men Olsen brændte alene med AaB-målmand Jacob Rinne, og få øjeblikke senere blev Kasper Kusk i stedet matchvinder med en hovedstødsscoring.

- Vi kunne have været foran 3-0 efter første halvleg, men vi skal være bedre til ikke at indkassere noget den anden vej, når vi spiller bedst og skaber chancerne. De fik en stor chance efter vores sløseri, og så kunne vi have forladt banen med et nederlag, selv om vi var det bedste hold.

- Nu endte det i stedet med en fantastisk afslutning fra Kusk og en sejr, der giver os et godt boost, men det betyder ikke, at alt er perfekt, siger Martí Cifuentes.

Med en god uge til sæsonstart stiller AaB's spanske cheftræner sig ikke tilfreds, selv om hans hold fredag leverede den klart mest overbevisende præstation i hele opstarten.

- Jeg vil gerne spille som Manchester City, og det gør vi ikke. Hvis vi en dag når Champions League-niveau, vil jeg også stile efter mere. Man ønsker altid at være længere fremme, men jeg så positive ting. Der var flere af vores indskiftere, der virkelig viste, at de vil være blandt de 11 startere mod FCK, og det er et rigtig godt signal, siger Martí Cifuentes.

AaB-holdet er i løbet af sommerpausen blevet forstærket af forsvarsspilleren Anders Hagelskjær og offensivspilleren Louka Prip, men sportschef Inge André Olsen arbejder hårdt på yderligere forstærkninger af især offensiven, men det er ikke sikkert, at det falder på plads inden sæsonpremieren.

- Vi arbejder sammen om det, og jeg ved, at Inge gør et rigtig godt job. Transfermarkedet er langsomt lige nu, og både Inge og jeg er ret krævende, i forhold til hvad vi gerne vil have.

- Vi forsøger at gøre det bedst mulige for både holdet og klubben, og selv om det ville være perfekt, at det var på plads før første kamp, er det vigtigste, at vi finder de rigtige. Det kommer vi til, er jeg sikker på, så jeg stresser ikke over det, siger Martí Cifuentes.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her