AaB-træner efter mager pointhøst: - Det er jeg absolut ikke tilfreds med

FODBOLD:AaB spillede søndag 1-1 mod AGF, og dermed har sæsonens første fire superligakampe givet nordjyderne fem point.

Og det er ikke et godt nok udbytte, erkender cheftræner Jacob Friis.

- Jeg er ikke tilfreds med udbyttet, og uden at være rød-hvid helt ind til knoglerne synes jeg også godt, at jeg kan sige, at jeg kan være berettiget til at være utilfreds med, at vi kun har lavet fem point.

- Minus 25 minutter af anden halvleg i dag (søndag mod AGF, red.) og de sidste par svipsere i kampen mod SønderjyskE sidste søndag har det langt hen ad vejen været nogle gode præstationer.

- Der er noget spændende at bygge videre på med det hold her, men jeg er absolut ikke tilfreds med pointudbyttet, siger Jacob Friis.

I den kommende weekend ligger 3F Superligaen stille på grund af landskampe, og når AaB 18. oktober skal møde FC København på udebane, bliver det formentlig i en forstærket udgave.

De to forsvarsspillere Rasmus Thelander og Daniel Granli er således begge stærkt på vej tilbage fra skader.

- De er på nippet til at være klar, og skulle vi have spillet næste weekend, tror jeg nu nok, at de havde været klar til det, men det er da fint, at vi får en mulighed for at mose på, før vi skal i kamp igen, siger Jacob Friis, der også ser frem til, at transfervinduet lukker mandag aften ved midnat.

- Det er altid rart for en træner, når det lukker. Der er en masse spekulationer, og det er fint nok, men der er også nogle spillere på nippet af holdet, der går med nogle overvejelser samtidig med, at der er nogle agenter, der blander sig.

- Vi har selvfølgelig også selv noget, vi gerne vil, så det er altid rart som træner, når det lukker, for så ved man, hvad man har at gøre med, siger Jacob Friis.