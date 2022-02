AaB-træner efter nulløsning: Mange positive ting at tage med

FODBOLD:Det blev en uforløst oplevelse, da AaB fredag eftermiddag testede formen for sidste gang inden næste weekends forårspremiere i Superligaen på udebane mod FC Midtjylland.

Hjemme på Aalborg Portland Park blev det 0-0 mod SønderjyskE, men for fungerende cheftræner Oscar Hiljemark er bægeret halvfyldt.

- Vi mødte et godt hold, som virker klar til at spille på et højt niveau i foråret, men vi skabte en del chancer. Vores største problem var deres offensive omstillinger, hvor vi lavede nogle individuelle fejl, og der er nogle detaljer, der skal rettes til.

- Men overordnet er der mange positive ting at tage med. Vi skal være skarpere i visse dele af spillet, men vi har også stadig nogle dage at arbejde i, siger Oscar Hiljemark, der tog vigtig læring ud af kampen.

- For mig er det bare vigtigt, at vi er der i alle 90 minutter. Vi skabte chancer og satte presset ofte og godt, som vi har trænet en del på. De ting, vi har arbejdet med, synes jeg, at vi ser forbedringer i, siger Oscar Hiljemark.

Men AaB fik fredag formentlig også en forsmag på, hvad der venter i de første uger af forårssæsonen. Underlaget på Aalborg Portland Park er ikke i sin bedste forfatning, og det samme vil givetvis være tilfældet på flere af landets udebaner.

- Det er svært at spille hurtigt og godt fodbold langs græsset, når banerne ser sådan ud, men det er ens for begge hold. Det ser ud til, at vi i starten må forberede os på, at vi skal spille lidt mere direkte. Det er en del af fodbold at kunne tilpasse sig det, siger Oscar Hiljemark.

I hans og assistenttræneren Rasmus Würtz' holdudtagelse var det mest bemærkelsesværdige, at Frederik Børsting var valgt som angriber fra start. Undervejs kom både Kasper Høgh og Anosike Ementa på banen, mens der slet ikke var spilletid til serbiske Milan Makaric, der ellers var AaB's foretrukne angriber i en stor del af efteråret.

- Vi tester nogle forskellige konstellationer, og det handler meget om, hvilken type kamp vi forventer. Der kommer til at være en del rotationer fra kamp til kamp, men alle angribere er vigtige for os, siger Oscar Hiljemark.

Milan Makaric' reservetjans skyldes ikke, at serberen har et fysisk efterslæb.

- Nej, alle der var på banen og bænken i dag, er klar til at spille, men der er jo kun 11, der kan starte, siger Oscar Hiljemark.