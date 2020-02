AaB-træner efter overbevisende testsejr: - Det giver mig ikke falske forhåbninger

FODBOLD:Generalprøven gik godt for AaB, der tirsdag vandt med 3-0 over Vendsyssel FF i den sidste testkamp inden søndagens forårspremiere i 3F Superligaen mod Silkeborg.

AaB afgjorde allerede opgøret i første halvleg takket være to mål fra Kasper Kusk og en scoring på straffespark fra anfører Lucas Andersen, men AaB-træner Jacob Friis maner dog til besindighed, inden det søndag går løs i Silkeborg.

- Det er ikke sådan, at det her giver mig falske forhåbninger. Der var mange positive ting, men vi ved også, at det bliver noget helt andet på søndag. Med al respekt for Vendsyssel skal vi også møde en på papiret bedre modstander, siger Jacob Friis.

Hos Vendsyssel FF erkender cheftræner Johnny Mølby dog, at AaB var det klart bedste hold på kunstgræsbanen ved Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

- Det var en fuldt fortjent sejr til AaB, for de var bedre end os, men flere af målene kom, fordi vi ikke var skarpe nok. På bundlinjen står, at vi var for langsomme i tanke og handling, siger Johnny Mølby.

For AaB var der til gengæld grund til at glæde sig over, at der især offensivt var meget, der lykkedes.

- Det var rigtig fint, at vi fik scoret tre mål, så det er der i hvert fald ikke nogen, der kan klandre os for. Vores presspil lykkedes også fint. I anden halvleg var det en anden udfordring, fordi vi kom til at spille mod et Vendsyssel-hold, der forsvarede sig i en 6-2-2-formation, men det var også godt, at vi kunne øve os i at åbne op for det, siger Jacob Friis.

Mens det for AaB allerede bliver alvor på søndag, skal Vendsyssel FF vente til 1. marts, hvor 1. division sparkes i gang med en hjemmekamp mod FC Roskilde.

- Vi skal arbejde på at blive hurtigere i tanke og handling, men der er jo også en grund til, at vi spiller i den næstbedste række. Det er også et spørgsmål om kvalitet, men det er noget, vi skal arbejde med, for det skal til, hvis vi skal derop og spille, hvor det er sjovt, siger Johnny Mølby.