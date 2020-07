AaB-træner efter pokalskuffelse: Jeg har altid et kæmpeansvar

FODBOLD:I fredags var der enorm glæde i AaB, da holdet vendte en dårlig stime og sejrede med hele 4-1 på udebane mod AGF.

Onsdag aften var humøret dog igen helt nede i kulkælderen, da AaB tabte finalen i Sydbank Pokalen med 0-2 til SønderjyskE, hvor holdet virkede til at komme skidt ud af den pause, der fulgte efter en lang spilafbrydelse i første halvleg.

- Vi må erkende, at det var fortjent, vi tabte. SønderjyskE var mere effektive end os. Defensivt hang vi ikke særlig godt sammen, og offensivt lykkedes vi ikke med ret meget af det, vi gerne ville. Vi kom ikke under dem, når vi kom ud på siden, og vi fik ikke skabt chancer. Vi præsterede ikke særlig godt, og det gælder egentlig hele vejen rundt, siger træner Jacob Friis.

Se videoreaktioner med AaB'erne herunder:

AaB kom bagud i slutningen af første halvleg, da den tidligere AaB'er Anders K. Jacobsen kom til afslutning på kanten af feltet, og via en afretning på Rasmus Thelander strøg bolden i kassen.

Føler du, at du har begået nogen fejl i forbindelse med den her kamp?

- Der er ingen tvivl om, at jeg altid står med et kæmpe ansvar, når vi ikke præsterer godt nok, og det gjorde vi ikke i dag. Så synes jeg altid, der er nogle nuancer, når du spørger på den måde der. Men vi var ikke gode nok i dag. Jeg synes ikke, at vi fejler på det taktiske som sådan, men vi lykkes ikke med de ting, som vi havde planlagt, siger Jacob Friis.

Det hjalp heller ikke AaB, at man kort efter SønderjyskEs føringsmål måtte se anfører Lucas Andersen udgå med en skade, og det gik fra ondt til værre, da Magnus Christensen ligeledes med en skade måtte lade sig udskifte i pausen.

Og her virkede det til, at AaB efter indskiftningen af Søren Tengstedt ikke havde mere offensivt at skyde med fra bænken, da Klitten-brødrene begge var valgt fra truppen.

- Jeg havde valgt de spillere i truppen, som jeg mente, var de bedste på dagen. Jeg synes stadig, at de løb som eksempelvis Frederik Børsting kan byde ind med, kan gøre noget i offensiven også. Så jeg valgte de spillere, jeg troede på, siger Jacob Friis.

AaB står nu med den niende tabte pokalfinale af 12 mulige, og i Mesterskabsspillet har holdet langt op til den fjerdeplads, som ret beset er det højeste klubben kan nå.

- Det bliver ikke i dag, at jeg begynder at kigge frem imod kampen mod Brøndby. Men der må være noget vildskab, der gerne vil frem efter en dårlig præstation. OG i Mesterskabsspillet skal vi vise, at vi ikke er det tynde øl, at vi kan mere. Og det har vi så seks kampe til at vise nu og arbejde videre med.

Assistenttræner Rasmus Würtz var nede for at tale med AaB-fansene under afbrydelsen i første halvleg. Se han reaktion på det her: