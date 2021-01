AaB-træner efter sløj generalprøve: - Det tager tid at ændre vaner

FODBOLD:AaB fik onsdag ikke nogen god generalprøve forud for forårspremieren i 3F Superligaen mod FC København om en uge.

Den sidste testkamp blev således tabt med 0-1 til Lyngby Boldklub efter et opgør, hvor ikke meget fungerede for AaB'erne.

- Jeg er aldrig tilfreds, når vi taber, men jeg har fokus på måden, vi spiller på, og vi må sige, at vi ikke er der endnu. Jeg er ikke bekymret eller overrasket, for det tager tid at ændre vaner og måden at spille på, men vi skal være ærlige og ydmyge nok til at sige, at det ikke er det her, vi ønsker. Især første halvleg er jeg ikke tilfreds med, siger AaB's cheftræner Martí Cifuentes.

Forud for onsdagens kamp havde han også se sit hold være næstbedst i kampe mod Randers FC og FC Midtjylland, men spanieren, der tiltrådte som cheftræner i AaB fra årsskiftet, har ikke indtryk af at have påtaget sig en større opgave end forventet.

- Der er et fundament for at gøre gode ting her, og det så vi også i anden halvleg i dag, hvor der var positive ting, men vi er i gang med at implementere nogle ting, og det er ikke nemt at gøre i løbet af tre ugers træning.

- Det er tredje gang i min karriere, at jeg overtager et hold midtvejs i en sæson, og det er mere udfordrende, men sådan er det, og som sagt er jeg ikke bekymret. Det gode er, at spillerne ved, hvad vi er i gang med og begynder at tro på det. Der er en klar plan, og jeg er helt rolig, men vi må tage det skridt for skridt, siger Martí Cifuentes.

Ifølge spanieren er den største udfordring at få implementeret et velfungerende presspil.

- Holdet har de sidste år været vant til at presse højt og aggressivt, og vi vil også fortsat gerne presse højt, men vi prøver at implementere nogle andre ting, når vi er i boldbesiddelse, og de to ting kan man ikke skille ad.

- Vi skal være bedre til at forstå, hvordan vi skal presse og løse situationerne, når vi er højt oppe på banen. Jeg så mange gode ting i den henseende i anden halvleg, og vi skal huske, at vi kun har været i gang i tre uger. Vi skal være meget bedre, men der er ingen grund til stress, siger Martí Cifuentes.

Mod Lyngby fik AaB ganske vist annulleret en scoring fra Kristoffer Pallesen, men derudover var det kun sjældent, at Lyngbys mål blev truet.

- Vi skal forstå positionerne og forstå, hvordan vi udnytter hinandens styrker. Når vi eksempelvis spiller med Hannes (Marcus Hannesbo, red.) har vi en kant, som vi skal aktivere med nogle dybdeløb. Når det er Timo (Timothé Nkada, red.) har vi en spiller med hurtighed og forcer i en-mod-en-spillet. I stedet for at lave overlap på ham, skal vi give ham pladsen til at udfordre.

- Vi skal blive bedre til at forstå, hvordan vi skal skabe chancer, men vi arbejder videre på det, og det gode er, at der er potentiale nok i holdet til, at det er en opgave, vi kan løse, siger Martí Cifuentes.