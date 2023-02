AaB-træner er ikke slået ud af nedtur: - Jeg tror endnu endnu mere på det nu

AALBORG:Stormen Otto indtog en hovedrolle, da AaB fredag aften fik en rigtig dårlig start på den forårssæson, hvor nordjyderne skal ud i en stor aktion for at redde livet i Superligaen.

AGF vandt 1-0 på Aalborg Portland Park, da AaB-målmand Theo Sander gik galt af Mikael Andersons hjørnespark, der med god hjælp fra Otto sejlede direkte i mål.

- På en normal dag havde bolden siddet lige i hænderne på mig, og jeg havde ikke lige set det komme, at den så endte over mig. Måske skulle jeg have tænkt mere på vinden og være blevet inde. Så havde det været et skud på mål, og jeg ved ikke, om det havde været bedre. Det havde det måske, siger Theo Sander.

Theo Sander havde et par gode redninger i første halvleg, men efter pausen blev han snydt af vinden, da Mikael Anderson scorede AGF's mål direkte på hjørnespark. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

At det endte sådan, var en hård skæbne for Theo Sander og hans holdkammerater, mener AaB-træner Erik Hamrén.

- Vi kunne have gjort det bedre på et par dødbolde i første halvleg, men ellers synes jeg, at vi forsøgte alt, hvad vi kunne. Det var ikke nemt i hverken med- eller modvind. Det var det heller ikke for AGF, og jeg synes, at vi havde fortjent et point.

- Attituden i alle 95 minutter var god, og vi var også tæt på en udligning til allersidst. Vi optrådte som et hold, siger Erik Hamrén.

På bundlinjen står dog, at AaB i bedste fald stadig har syv point op til nærmeste hold over nedrykningsstregen, når forårets første spillerunde er færdigafviklet på mandag.

- Det er frygteligt at tænke på, at vi har en tabt en kamp, hvor der var nogle afgørende faktorer, som vi ikke selv havde indflydelse på. Vi synes, at vi har haft en fin opstart, og vi havde en masse, vi gerne ville ud at vise, men det fik vi ikke lov til på grund af ting, vi ikke kunne gøre noget ved, siger Theo Sander.

Erik Hamréns tro på, at AaB til sommer har trodset alle odds og stadig er superligahold blev dog ikke forværret fredag aften.

- Jeg tror endnu mere på det, end jeg gjorde før kampen, fordi jeg så, hvordan vi optrådte som hold. Desværre var der nogle forhold, der påvirkede kampen og resultatet, siger Erik Hamrén.

AaB's næste opgave er søndag 26. februar, hvor der venter en udekamp mod FC København.