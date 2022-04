AaB-træner før Brøndby: Her skal vi forbedre os

FODBOLD:AaB kan skærtorsdag lægge endnu mere vægt bag holdets medaljekandidatur i 3F Superligaen, når det gælder en udekamp mod Brøndby.

Før 25. spillerunde sidder AaB på tredjepladsen med to point ned til torsdagens modstandere, som man så sent som 20. marts også besejrede med 3-0 hjemme på Aalborg Portland Park i sidste spillerunde af grundspillet.

- Det vil vi gerne gøre igen. Vi skal prøve at finde nogle af de samme dyder, men vi ved også godt, at der kan være forskel på at møde Brøndby på hjemme- og udebane. De har 20.000 tilskuere i ryggen, og de er virkeligt gode, så for os handler det om at have fokus på, at vi stadig kun skal spille mod 11, og at der er to mål og en bold, siger AaB-træner Lars Friis.

Han har fået tre sejre i sine fire første kampe i spidsen for AaB, og senest blev det til en overbevisende 3-0-sejr over Randers FC. Der er dog stadig dele af spillet, hvor Lars Friis' hold kan forbedre sig.

Lars Friis råder igen over Kristoffer Pallesen, der har overstået sin karantæne. Foto: Lars Pauli

- Jeg synes stadig, at vi kan forbedre os i forhold til at have længere perioder med bolden. Det så fint ud mod Randers, men når vi spiller på udebane mod de på papiret store klubber, kan der komme et tryk, og der skal vi være i stand til at tage hånd om kampen med bolden.

- Det skal vi øve os i, men jeg synes, at der er fremskridt hele tiden. Folk er gode til at kigge på hinanden i forhold til de relationer, vi gerne vil have i vores måde at gøre tingene på, og det er med til at skabe den dynamik, vi gerne vil have, siger Lars Friis.

I forhold til fredagens sejr over Randers råder AaB-træneren igen over Kristoffer Pallesen, der har overstået sin karantæne. Anders Hagelskjær og Louka Prip forlod onsdagens træning før tid, men er begge med i truppen.

- Vi passer lidt på dem, for de har været meget belastet på det seneste, siger Lars Friis.

Magnus Christensen, Pedro Ferreira, Gudmundur Thórarinsson og Rufo er stadig alle på skadeslisten. Kvartetten trænede onsdag individuelt under opsyn af fysioterapeut Simon Enevoldsen.