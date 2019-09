AaB-træner før Vejgaard: Vi skal have færre udsving

FODBOLD:AaB går på banen for at revanchere sig, når det onsdag eftermiddag gælder lokalopgøret mod Vejgaard Boldspilklub i Sydbank Pokalen.

De seneste to kampe i 3F Superligaen er blevet tabt, og det er sket efter utilstrækkelige præstationer i tre af fire halvlege i udekampene mod AGF og FC Nordsjælland.

- Det har været præstationer under niveau i forhold til den standard, vi selv havde sat i de foregående kampe. Det har vi selvfølgelig haft fokus på og evalueret sammen med spillerne, så vi får en fælles bevidsthed om, hvad der skal til for, at det ikke sker mere, siger AaB-træner Jacob Friis.

At udsvingene mellem AaB’s top- og bundniveau er for markante er dog ikke nogen nyhed.

- Nu har jeg selv været med omkring AaB’s superligahold i tre-fire år, og der har desværre været mange udsving, men det er vores mål, at de skal være færre og mindre voldsomme.

- Jeg er dog også en type, der fokuserer på, at vi inden de to sidste kampe havde haft et langt forløb, hvor man ikke kunne sætte en finger på vores præstationer, men det er et krav til en klub som AaB, at de dårlige perioder bliver færre og kortere, end de har været i de seneste kampe, siger AaB-træneren.

AaB-truppen mod Vejgaard 1 Jacob Rinne, 2 Patrick Kristensen, 3 Jakob Ahlmann, 5 Jores Okore, 6 Kristoffer Pallesen, 8 Iver Fossum, 16 Magnus Christensen, 17 Kasper Kusk, 20 Oliver Klitten, 21 Patrick Olsen, 22 Andreas Hansen, 24 Mathias Ross, 25 Frederik Børsting, 27 Søren Tengstedt, 29 Mikkel Kaufmann og U/19 Ligaspillerne Malthe Højholt og Jeppe Pedersen. Lucas Andersen, Tom van Weert, Rasmus Thelander, Oliver Abildgaard, Kasper Pedersen, Lukas Klitten og Anders Bærtelsen er ukampdygtige. VIS MERE

AaB forventes at møde op til opgøret på Soffy Road med flere ændringer i startopstillingen, men superligaholdet kommer ikke til at tage let på opgaven.

- Vores eneste fokus er at levere en professionel indsats, hvor vi gør, hvad der skal til for at gå videre. Vi tager den ligeså seriøst som alle andre kampe, fastslår Jacob Friis.

Onsdagens opgør mellem Vejgaard og AaB fløjtes i gang klokken 16.30.