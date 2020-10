AaB-træner har haft flere svære samtaler før kamp mod FC København

FODBOLD:Alle 25 spillere i AaB's superligatrup er skadesfri, og det giver cheftræner Jacob Friis et sandt overflødighedshorn af valgmuligheder til søndagens superligakamp på udebane mod FC København.

19 spillere skal med i flyet til København, og kun 18 kan være med på holdkortet i Parken.

- Vi har reelt ingen skader, og det er vel første gang, hvor det har været nødvendigt for mig at have flere spillere inde på kontoret for at give dem en begrundelse for, hvorfor de overhovedet ikke er med i truppen, siger Jacob Friis.

AaB-træneren slikker sig dog om munden, når hans blik glider ned over den trup, han råder over efter det seneste transfervindue.

- Det er en konkurrencedygtig trup, og det betyder, at nogle af dem, der skal sorteres fra, har spillet mange minutter og også har gjort det godt. Det kræver lige det ekstra, at man giver dem en faglig forklaring, og den findes altid. Det er bare sjældent, det har været nødvendigt med de samtaler, siger Jacob Friis.

AaB har endnu ikke offentliggjort truppen, men det ligger fast, at Robert Kakeeto ikke spiller, da han på grund af en skade ikke har trænet meget på det seneste. Derudover skal trioen Jeppe Pedersen, Thomas Christiansen og Vladimir Prijovic lørdag spille på AaB's U19-hold, der på udebane møder Lyngby.

Søndagens superligakamp mellem FC København og AaB begynder kl. 18.00 og kan følges i livebloggen her på hjemmesiden. Derudover tv-transmitteres den af TV3+.