AaB-træner har lagt en foreløbig slagplan

FODBOLD:AaB's superligaspillere blev torsdag sendt hjem med besked på at selvtræne, og den melding gælder indtil videre til og med onsdag 18. marts.

Aalborgensernes trænerteam var torsdag eftermiddag samlet for at lægge en slagplan i lyset af, at Superligaen som resten af samfundet er sat på pause i 14 dage i et forsøg på at inddæmme corona-virus.

- Situationen udvikler sig hele tiden, og derfor vil vi ikke planlægge for langt frem. Men som minimum skal spillerne løbetræne alene i det fri frem til onsdag i næste uge. Desuden skal de skal holde sig langt væk fra fælles motionsrum og den slags, for vi ønsker ikke at tage nogen risici, fortæller cheftræner Jacob Friis.

Han håber dog, at spillerne derefter igen kan få lov at betræde den samme træningsbane. For det bliver nødvendigt, hvis holdet skal stå klar til at spille kamp straks efter 28. marts.

- Vi kan ikke gå direkte fra at løbetræne til at spille kamp, uden at det vil udløse en masse skader. Men forhåbentlig kan det ende med en model som i gamle dage, hvor spillerne ankommer fuldt omklædt direkte til træningsbanen og siden også kører direkte hjem efter træning. Vi vil i hvert fald undgå, at de på nogen måde er sammen indendørs.

Jacob Friis fortæller, at ingen i AaB-truppen indtil videre har udvist tegn på nogen form for sygdom.