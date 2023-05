AaB-træner har prøvet meget, men aldrig en pokalfinale

AALBORG:Han har spillet næsten 100 kampe i den italienske serie A og ført det svenske U21-landshold til EM-guld som anfører. Men når Oscar Hiljemark torsdag står i spidsen for AaB som cheftræner i pokalfinalen mod FC København, er han på ukendt territorie.

- Jeg har aldrig før stået i en pokalfinale som spiller, og som træner er det naturligvis også første gang, så det er uden tvivl en kæmpe kamp, der venter.

- Jeg glæder mig, og det skal spillerne også gøre, for det er en fantastisk mulighed at få lov at spille sådan en finale foran utroligt mange medrejsende AaB-fans i Parken, siger AaB-træneren.

Han overgik i sommeren 2021 fra spiller til assistenttræner hos AaB, og ovenpå fyringen af Erik Hamrén fik han 20. marts i år overdraget cheftræner-ansvaret for resten af sæsonen. Under Oscar Hiljemarks ledelse er nordjyderne kravlet over nedrykningsstregen og har kvalificeret sig til pokalfinalen.

Oscar Hiljemark har kontrakt med AaB indtil sommeren 2024, men det er som assistentræner. I den seneste måned har han med succes fungeret som cheftræner. Foto: Torben Hansen

Svenskeren vader med andre ord i ros og succes lige nu, og det virker særdeles realistisk, at han om kort tid kan kalde sig permanent cheftræner for AaB.

- Men der er stadig tre kampe tilbage i Superligaen, så intet er afgjort med hensyn til nedrykningen fra Superligaen. I disse tage tænker jeg også kun på, at vi skal vinde pokalfinalen, for det mener jeg, vi har en realistisk chance for at gøre, siger Oscar Hiljemark.

Svenskeren har opskriften på succes klar.

- Jeg forlanger af spillerne, at intensiteten og kvaliteten er i top hver eneste dag, vi er på træningsbanen, og det har de i høj grad taget til sig. Hvis vi er skarpe på finaledagen og fører vores gameplan ud i livet, kan vi også slå FCK, fastslår cheftræneren.

AaB havde tirsdag en lukket træning i Aalborg, og allerede onsdag drager de til København, hvor de sidst på eftermiddagen har en afsluttende træning i selve Parken. De udfoldelser er i øvrigt også lukket for offentligheden.

AaB havde mandag sidste offentlige træning, før de torsdag spiller pokalfinale i Parken mod FC København. Foto: Torben Hansen

- Vi har det taktiske på plads, når vi kommer til København. Vi ved jo godt, at der findes en masse rum og vinduer rundt omkring i Parken, hvor der kan gemme sig nysgerrige øjne, så træningen i Parken handler mest om lige at få mærket banen og løsnet nogle muskler, forklarer Oscar Hiljemark.

Der er kampstart Kristi himmelfartsdag klokken 17, hvor Jakob Alexander Sundberg er udpeget til at passe fløjten.

AaB har fået stillet 15.000 billetter til rådighed til finalen, og ved den seneste opdatering onsdag eftermiddag manglede blot 1000 af disse at blive afsat.

Du kan følge med i både optakten og selve kampen torsdag i livebloggen på nordjyske.dk.