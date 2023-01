AaB-træner har stor tro på genopstået angriber

AALBORG:Der var tre nye ansigter, da AaB onsdag indledte træningen frem mod foråret i Superligaen. Forsvarsduoen Rasmus Thelander og Anders Hagelskjær samt målmanden Nico Mantl udgør indtil videre det nye blod i truppen, men der stopper transfermøllen ikke.

- Der kommer helt sikkert til at ske mere i løbet af januar, for alle i klubben har arbejdet hårdt på at finde gode løsninger. Nu må vi dog afvente at se, hvor vi lander, siger cheftræner Erik Hamrén.

En angriber med mål i støvlerne ligner umiddelbart førsteprioriteten i AaB's jagt på forstærkning.

- Alle trænere drømmer jo om at få en angriber med garanti for mange mål. Jeg har dog også stor tro på, at en spiller som Marco Ramkilde kan fortsætte sin fremgang og blive et endnu større aktiv for os i foråret, lyder det fra Erik Hamrén.

Marco Ramkilde skrev i efteråret en kort kontrakt med AaB og spillede siden otte kampe og lavede to mål. Efterfølgende forlængede angriberen aftalen med superligaklubben, så den løber til udgangen af 2025.

AaB's chef-fysioterapeut Morten Skjoldager tegner og forklarer her et nyt digitalt værktøj til at måle spillernes fysiske belastning gennem fødderne. Foto: Torben Hansen

Erik Hamrén understreger dog, at AaB først og fremmest skal forbedre resultaterne med hårdt arbejde.

- Vi skal forbedre os på rigtig mange punkter, hvis vi skal overleve i Superligaen. Vi skal lægge på vores niveau både fysisk, teknisk og taktisk, men det kan vi også godt. Hvis vi dag efter dag arbejder stenhårdt og målret, så siger min erfaring mig, at resultaterne nok skal komme. Den største udfordring bliver tiden, for den har vi desværre ikke så meget af, erkender AaB-træneren.

Et andet vigtigt aspekt i overlevelseskampen bliver det mentale, for selvom spillerne allerede i efteråret kunne mærke presset, var det vand i forhold til det, de kommer til at mærke i foråret.

- Her bliver der lagt et endnu større pres på os, og det skal vi være klar til at håndtere. Vi må ikke blive bange eller nervøse, men i stedet skal vores fokus og attitude være at krige i 90 minutter og jagte resultater.

- Normalt snakker man om, hvor fantastisk det er at vinde en liga eller en pokaltitel sammen, men hvis vi redder AaB fra nedrykning, så har vi lavet en præstation, der er næsten tilsvarende stor, mener Erik Hamrén.

AaB møder AGF i forårspremieren på hjemmebane 17. februar, men inden da venter seks testkampe. Den første forberedelseskamp spilles 11. januar mod FC Fredericia på hjemmebane. Det er et opgør, der kan ses direkte på nordjyske.dk.

