AaB-træner har ét kort mindre at spille i pokalkvartfinale

AALBORG:Der er én spiller mindre at vælge imellem for AaB-træner Erik Hamrén, når han skal sætte holdet til torsdagens første pokalkvartfinale mod Viborg FF.

Andreas Poulsen, der blev skadet i forårspremieren mod AGF, er fortsat ukampdygtig, og mandag fik han selskabet på superligaklubbens lazaret.

- Younes Bakiz fik nogle problemer efter mandagens træning, og det betyder nok desværre, at han er væk i nogle uger, fortæller Erik Hamrén.

Han har dog fortsat 21 andre navne i superligatruppen at vælge imellem til sin startopstilling torsdag mod Viborg på Aalborg Portland Park. Umiddelbart lyder det dog ikke som om, at cheftræneren har planer om at tage det store rotationsprincip brug.

- Kan vi slå Viborg torsdag aften, så får vi den succesoplevelse, som vi virkelig trænger til. Så derfor stiller jeg selvfølgelig med det hold, som jeg synes, er det bedste på dagen.

Afviser nedprioritering

- Det kan være spillere, der har nogle småproblemer, som betyder, at man fravælger dem til startopstillingen, men sådan ville det også være til en superligakamp. Vi har ikke spillet så mange kampe endnu i dette forår, så på nuværende tidspunkt bør det ikke være noget problem at spille flere kampe om ugen, pointerer Erik Hamrén.

Han afviser enhver tanke om at nedprioritere pokalturneringen, selvom AaB i Superligaen står i mudder til halsen med otte point op til redningen.

- Vi har to ambitioner for foråret. Den første er at forblive i Superligaen, og den anden er at vinde pokalturneringen. Hvis man stiller op i noget, så skal man forsøge at vinde. Længere er den ikke, fastslår svenskeren.