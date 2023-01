AaB-træner: Helenius forstærker os på disse punkter

AALBORG:Med tilgangen af angriberen Nicklas Helenius har AaB fundet sin ønskespiller i dette transfervindue. Det siger superligaklubbens cheftræner, der fortæller om en intensiv jagt på en såkaldt 9'er (spidsangriber).

- Det er på den position, at vi har søgt mest efter en forstærkning, så det føles rigtig godt, at Nicklas nu er landet, siger Erik Hamrén.

Silkeborgs nu forhenværende måltyv er dog kun ét af mange angribernavne, der har været oppe at vende på AaB's transferblok.

- Jagten har stået på i lang tid, og vi har set på forskellige alternativer. Vi har også været i kontakt med flere, men vi synes, at Nicklas var den bedste mulighed for os. Heldigvis havde han også lyst til at slutte sig til os, og vi skal helt sikkert være glade for, at han har et stort hjerte for AaB, siger Erik Hamrén.

Nicklas Helenius ser ud til at fuldende AaB's angriberopstilling til foråret. Foto: Henrik Bo

Cheftræneren peger på flere faktorer, der har talt for, at AaB skulle gå hårdt efter at købe Nicklas Helenius.

- Han er god i det opbyggende spil og med ryggen mod mål - og så har han jo en rigtig fin målnæse. Samtidig har vi søgt efter ledertyper, som vi jo ligeledes har fået ind i Rasmus Thelander, og Nicklas var anfører i Silkeborg og er meget motiveret for at tage ansvar i AaB, forklarer svenskeren.

Nicklas Helenius slutter sig til en stab af rendyrkede angribere i AaB, der også tæller Marco Ramkilde, Milan Makaric og Anosike Ementa.

- Vi forsøger hele tiden at udvikle på de øvrige angribere i truppen. Ementa gjorde det for eksempel rigtig godt i vores første testkamp mod Fredericia og har også forbedret ting på træningsbanen. Så jeg synes, at vi har god konkurrence på den position nu.

AaB's superligahold trænede onsdag på kunstgræsbanen i Gistrup. Her var den netop indkøbte angriber Nicklas Helenius med for første gang. Cheftræner Erik. Hamrén Gistrup 17. januar 2023. Foto: Henrik Bo

Kasper Høgh røg onsdag ud af AaB's forårsligning, da hans udlejning til norske Stabæk for resten af 2023 endegyldigt faldt på plads.

- Vi kan heller ikke have for mange spillere til den samme position, argumenterer Hamrén.

Spørgsmålet er så, om AaB nu er færdige med at handle i dette transfervindue, der hidtil har bragt dem Rasmus Thelander, Nico Mantl, Kasper Jørgensen og Nicklas Helenius - foruden Anders Hagelskær, der er kommet retur fra et lejeophold.

- Jeg er meget tilfreds med der, hvor vi befinder os lige nu, siger AaB-træneren.

At dømme ud fra direktør og fungerende sportschef Thomas Bælums udtalelser, er der heller ingen garanti for, at der kommer flere forstærkninger.

- Vi er meget tæt på at være i mål med den plan, vi lagde for det her transfervindue. Man skal også være klar over, at der er en grænse for, hvor mange nye spillere, man kan nå at spille ind på et hold i løbet af kort tid. Men der kan altid ske noget sidst i et vindue. Der kan for eksempel komme bud på vores spillere, som gør, at vi skal ud og reagere, forklarer Bælum.