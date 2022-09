AaB-træner ikke i tvivl: - Er ligaens bedste

FODBOLD:Med sit første mål i et år satte Pedro Ferreira for alvor fut i AaB-festen på MCH Arena. Den portugisiske midtbanespiller tog chancen fra distancen med sit kolde venstreben og krøllede bolden forbi en svag Jonas Lössl til 1-0.

- Jeg har ikke set den på tv efterfølgende, men jeg tog chancen, og det var fedt at se den gå ind.

- Vi har i løbet af ugen snakket om at få skudt mere på mål, for selvom vi har spillet godt, så har vi ikke fået nok afslutninger på, forklarer Pedro Ferreira.

2-0-sejren var AaB's første på udebane i denne sæson, og den tager brodden af noget af den kritik, holdet har været udsat for.

- Jeg synes, at holdet fortjener den her sejr. Senest mod Randers spillede vi virkelig godt, men tabte alligevel, så det var vigtigt, at vi bare blev ved med at køre på, for så var vi overbevist om, at sejrene nok skulle komme.

- De seneste tre kampe viser, hvor godt vi kan spille, og den her sejr giver os en masse selvtillid og tro på tingene, som vi kan bruge som benzin, siger Pedro Ferreira.

AaB-spillerne jubler her med de medrejsende fans på MCH Arena. Foto: Claus Søndberg

Han har vist store udsving i AaB-trøjen, men portugiseren virker til at have ramt en guldåre i øjeblikket.

- Jeg føler mig i god form, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle kunne fortsætte på det her niveau.

Cheftræner Lars Friis er da heller ikke bleg for at tale Pedro Ferreiras indsats mod FC Midtjylland op.

- Gustav Isaksen kunne jo ikke løbe væk fra Pedro overhovedet, og jeg ved ikke, hvor mange kampe i træk, at han har leveret på det voldsomme niveau.

- Når han scorer med venstrebenet, så ved man, at man har gode muligheder for at få noget med fra kampen. Så jeg er glad for hans mål, men hans primære opgave er at være den bedste defensive midtbanespiller i ligaen, og det synes jeg, at han viste nok engang, at han er, fastslår Lars Friis.

Med sejren over FC Midtjylland rykker AaB op over nedrykningsstregen og har fire point op til FC København, der indtager den sidste plads i mesterskabsspillet (top-6).

