AaB-træner kan vælge og vrage: Her er trupstatus inden FCK-kamp

FODBOLD:Jacob Friis ser ud til at få mange kort på hånden til søndagens udekamp i 3F Superligaen mod FC København.

Ved onsdagens træning kunne AaB-træneren råde over en stort set skadesfri trup. Lukas Klitten trænede indendørs, efter at han tirsdag aften var med til at spille det danske U21-landshold til EM, mens Robert Kakeeto måtte forlade træningen før tid på grund af problemer med skinnebensbetændelse, men derudover trænede alle fuldt med.

Dermed bliver der efter alt at dømme kamp om pladserne til søndagens kamp.

- Der er en super sund konkurrence, og det er rigtig godt for os. Det er en positiv udfordring for mig som træner, siger Jacob Friis.

Der er dog stadig lidt tvivl om den norske forsvarsspiller Daniel Granli, der var ude med en skade i AaB's seneste superligakamp 4. oktober mod AGF.

- Han trænede med for første gang i dag, så vi må lige se, hvordan han reagerer på det, siger Jacob Friis.

Bedre ser det ud for forsvarsmakkeren Rasmus Thelander, der endnu ikke har været i kamp i denne sæson, men nu har fået flere ugers træning i benene.

- Han står ligeså skarpt, som han gjorde før skaden. Han har spillet en intern træningskamp og har også kunnet give den gas, når vi har spillet 11 mod 11. Det har set godt ud, fortæller Jacob Friis.

Søndagens kamp mod FC København kan give debut til Oscar Hiljemark, der kom til AaB på transfervinduets sidste åbningsdag 5. oktober.

Han har ikke spillet en betydende kamp siden juli, men Jacob Friis afviser ikke, at svenskeren er i spil til en startplads i Telia Parken.

- Fysisk vil han være klar til det. Han har selvfølgelig et efterslæb efter ikke at have spillet kampe så længe, men han har præsteret godt til træning, så udgangspunktet er godt, siger Jacob Friis, der med tilgangen af Oscar Hiljemark har fået tilført en leder på den centrale midtbane.

- Han har noget af det, man higer efter som træner. Vi har en god konkurrence på midtbanen, men med mange introverte typer, der ikke er så kommunikative i hvert fald verbalt. Oscar er en helt anden type, så han er et fantastisk supplement til de dygtige spillere, vi havde i forvejen, siger Jacob Friis.