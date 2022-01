Tilbagevendt AaB-træner om 2-2-kamp: - Et klart skridt fremad

FODBOLD:Oscar Hiljemark stod fredag i spidsen for AaB's superligahold, da de spillede 2-2 mod østrigske WSG Tirol på Malta. Den svenske assistenttræner havde det fulde ansvar på bænken, da kollegaen Rasmus Würtz er rejst hjem til Danmark for at passe sin træneruddannelse.

- Det var fantastisk dejligt at være tilbage på sidelinjen igen og se drengene spille godt i lange perioder, siger svenskeren, der selv har været fraværende på træningslejren i nogle dage for at passe sin træneruddannelse.

- Jeg synes, at vi havde fortjent at vinde, for vi havde flere chancer end dem og burde have lukket kampen midtvejs i anden halvleg. Specielt med tanke på, at vi stadig fordeler spilletiden jævnt ud over hele truppen, synes jeg, at det er stærkt at matche et hold, der næsten ingen udskiftninger lavede. Det var et klart skridt fremad, lyder Oscar Hiljemarks analyse.

Iver Fossum bragte AaB foran i en første halvleg, hvor Kasper Høgh var en af de mest opløftende oplevelser hos aalborgenserne.

- Det er en spiller, som er kommet fint ind på holdet. Nu, hvor han har skrevet kontrakt, så skal vi i gang med at bygge flere detaljer på ham, men det er en meget spændende spiller, lyder Oscar Hiljemarks analyse.

Foto: Lars Pauli

I anden halvleg vadede AaB i en periode i chancer, men Iver Fossum og Rufo brændte de største tilbud, og i stedet udlignede Tirol til 1-1 med et kvarter tilbage og bragte sig foran 2-1 i det 84. minut.

- Desværre fik vi i slutfasen lidt problemer med deres lange fremlægninger, som betød, at vi pludselig måtte kæmpe for ikke at tabe, lyder det fra Oscar Hiljemark.

Milan Makaric blev redningsmanden, da han med tre minutter tilbage headede et perfekt frisparksindlæg fra Aleksandar Trajkovski i nettet til slutresultatet 2-2.

- Vi har jo set til træning, at Makaric har målnæse i boksen. Han har skullet arbejde med at finde ind i vores spilsystem, men han tog nogle skridt fremad med sit indhop, mener AaB's svenske assistenttræner.