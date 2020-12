AaB-træner om uskarp angriber: - Jeg tror også, at han vil sige, at det er et problem

FODBOLD:Resultatmæssigt fik AaB søndag sig rejst efter tirsdagens pokalfiasko mod B93, da hjemmekampen mod Lyngby blev vundet 3-2.

Sejren var tiltrængt for AaB'erne efter fire kampe uden fuld gevinst, men den var til gengæld ikke et udtryk for, at spillet bare flød for nordjyderne.

- Det vigtigste i dag var sejren, men spillet var ikke kønt. Vi fik et hurtigt mål, men jeg ved ikke, om vi tog for let på det derefter. Lyngby styrede spillet, og vi havde store problemer, og det er selvfølgelig ikke godt nok, siger Kasper Kusk, der stod for AaB's to første mål i kampen.

De scoringer var samtidig hans første i denne sæson.

- Jeg ville selvfølgelig gerne have scoret nogle flere mål, men det var dejligt at se, at de ting, jeg har trænet i lang tid, lykkedes i dag. Det var dejligt at kunne hjælpe holdet, for det var en vigtig sejr ovenpå en uge med to kampe, hvor det ikke har set godt ud, siger Kasper Kusk.

AaB-træner Peter Feher glædede sig også over, at en af hans offensivspillere fik hul på målbylden, men alligevel var det langt fra alle chancer, der blev omsat til mål.

- Det bedste ved kampen i dag var selvfølgelig resultatet, men igen var det jo en kamp, hvor vi skabte mange chancer. Vi taler jo kun om de manglende mål, fordi vi skaber meget, og det gjorde vi igen i dag, siger Peter Feher.

Mens de offensive midtbanespillere Kasper Kusk og Iver Fossum scorede målene, var angriberen Tom van Weert nemlig igen uskarp foran mål.

- Hvis du spørger ham, tror jeg også, at han vil sige, at det er et problem. Vi arbejder hårdt med det på træningsbanen, og det irriterer jo Tom ligeså meget, som det irriterer os andre, siger Peter Feher, der til gengæld kunne glæde sig over, at AaB fik bedre styr på kampen i anden halvleg.

- Vi ændrede lidt i pausen, så de ikke fik mulighed for de samme bevægelser i anden halvleg, hvor vi fik låst spillet lidt mere defensivt. Vi skabte to-tre chancer, men vinder så på et langskud, hvor vi er lidt heldige, som jeg ser det. Det glæder mig, for det er lang tid siden, vi har haft heldet med os, siger Peter Feher, der til kampen havde valgt at skrotte den sædvanlige 3-4-3-formation til fordel for 4-2-3-1.

- Det fungerede fint. Vi fik truet mere i boksen og havde mere bevægelighed, end når vi spiller med tre i forsvaret, hvor det godt kan blive lidt stift. Vi havde lidt problemer med at presse et også godt spillende Lyngby-hold, men det er heller ikke en formation, vi har spillet meget, siger Peter Feher, der op til kampen måtte sortere Frederik Børsting fra.

- Han havde for mange smerter til at kunne spille, men så kom Lukas (Lukas Klitten, red.) ind og gjorde det fantastisk på en uvant position, siger Peter Feher.