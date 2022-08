Følg AaB mod FC Nordsjælland her

Sådan er nordjysk by gået fra dårlig omtale til stor succes I mange år skrev Nordjyske Stiftstidende mest om Asaa, når der var problemer - med sejlrenden, fnidder mellem foreningerne, en havfrue-lignende skulptur og en lurende retssag, alt for mange til salg-skilte og udtjente sejlbåde. I dag står man sammen under paraplyorganisationen Samrådet Østkysten, som har samtlige byens 31 foreninger og institutioner som medlem. Og nu er byen nomineret til Årets Landsby