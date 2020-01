AaB-træner regner med Kaufmann i foråret: Se masser af fotos fra fredagens AaB-træning her

FODBOLD:Det får ikke betydning for Mikkel Kaufmanns muligheder for at få spilletid i AaB i foråret, at det fredag blev endeligt fastlagt, at den 19-årige angriber til sommer skifter til FC København.

Det slår AaB-cheftræner Jacob Friis fast.

- Vi har et hold, der skal fungere og vinde kampe. Det er vores første udgangspunkt, og det skal vi gøre med de spillere, vi har til rådighed, siger Jacob Friis.

Han er ikke nervøs for, at det får betydning for Mikkel Kaufmanns fokus og motivation, at han har fremtiden på plads.

- Lige i Mikkels tilfælde er jeg ikke det mindste bekymret. Der er andre cases, hvor jeg kunne være mere bekymret, men Mikkel er bare en dreng med ben i næsen og en ydmyg tilgang til det at være professionel fodboldspiller. Han tænker kun på én ting, og det er at spille fodbold og score mål, siger Jacob Friis.

Med Mikkel Kaufmann på holdet venter der i foråret AaB to kampe mod FC København. Først i 3F Superligaen og siden i kvartfinalen i Sydbank Pokalen. Dertil kan komme to indbyrdes møder yderligere, hvis AaB kvalificerer sig til mesterskabsslutspillet, og Jacob Friis vil ikke tøve med at sende Mikkel Kaufmann i spil i de kampe.

- Jeg tror kun, at han vil elske at score i de kampe, siger AaB-træneren.

Mikkel Kaufmann var fraværende fra fredagens AaB-træning, fordi han var i København for at sætte sin underskrift på den femårige kontrakt med FC København, men lørdag handler det igen om AaB for angriberen, der tager med til Gøteborg, hvor AaB søndag spiller en testkamp mod IFK Gøteborg.

- Vi må se, hvor meget han skal spille, for han har døjet med lidt skadesproblemer her i opstarten, og derfor har vi doseret ham, men han kommer hjem i aften og tager med til Gøteborg i morgen. Han er jo stadig AaB-spiller, siger Jacob Friis.

Foto: Claus Søndberg

AaB-træneren lægger ikke skjul på, at han er imponeret over, hvor hurtigt Mikkel Kaufmanns karriere har taget fart, siden han i sommer blev rykket op i superligatruppen. Før sæsonen var planen, at han i denne sæson blot skulle stå i lære bag angrebskollegaen Tom van Weert, der dog blev skadet, og i stedet blev Mikkel Kaufmann AaB's topscorer i efteråret.

- Vi tog ham op for, at han skulle lære noget af at være i det miljø, der er på et førstehold, og det har han håndteret godt, må man sige. Om man er nummer et, to eller tre i køen, skal man gribe chancen, når man får den, og det har han gjort. Han har ladet støvlerne tale, siger Jacob Friis, der ikke er i tvivl om, at Mikkel Kaufmann har det, der skal til for at slå igennem i FC København.

- Jeg har set og ser fortsat et stort potentiale i Mikkel. Vi har set det forløst i enkelte sekvenser i efteråret, og jeg er sikker på, at der ligger en stor fremtid for ham derude, siger Jacob Friis.