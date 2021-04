LIVE: Følg AaB's første kamp i nedrykningsspillet

FODBOLD:AaB-træner Martí Cifuentes har blandet kortene på ny, når nordjyderne mandag tager imod SønderjyskE i den første kamp i 3F Superligaens kvalifikationsspil.

For første gang i sin tid i AaB stiller Martí Cifuentes op i et tremandsforsvar, hvor Daniel Granli slutter sig til Rasmus Thelander og Mathias Ross i forsvarskæden. Nordmanden er et af to nye navne i startopstillingen. Det andet er Magnus Christensen. Tom van Weert og Malthe Højholt ryger ud på bænken.

Kampen starter kl. 14.00 på Aalborg Portland Park og kan følges i vores liveblog herunder:

Ved indgangen til kvalifikationsspillet ligger SønderjyskE side om side med AaB med 28 point hver. Sønderjyderne kommer dog til Aalborg uden karantæneramte Victor Mpindi Ekani.

SønderjyskE vandt sæsonens første indbyrdes møde med 3-1 i Haderslev, mens AaB senest vandt 1-0 i Aalborg på en sen straffesparksscoring fra Iver Fossum.