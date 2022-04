AaB-træner så mange lyspunkter i sit første nederlag

FODBOLD:Lars Friis indkasserede søndag aften sit første nederlag i spidsen for AaB, da han på Aalborg Portland Park måtte se sit hold tabe 0-1 til FC København.

Som i seneste hjemmekamp mod Brøndby formåede Friis' tropper ellers at dominere mod et af de hold, der ligger foran AaB i tabellen, men denne gang var evnen til at omsætte dominans til mål fraværende.

- Fra dag ét har jeg prædiket, at hvis vi skal tabe, så skal vi tabe som AaB, og vi døde med støvlerne på i dag. Hvis vi gør alt rigtigt, har vi gode chancer for point, og det havde vi også i dag, men vi skulle have grebet de chancer, vi fik i første halvleg, for ellers ved vi, at det bliver svært mod de her modstandere.

- Vi kan sagtens stå her og pege på, at én situation blev afgørende (muligt frispark på AaB-målmand Jacob Rinne ved FC Københavns mål, red.), men faktum er, at vi havde nogle muligheder i første halvleg, som vi skulle have taget, siger Lars Friis.

For til sidst blev det afgørende, at AaB ikke formåede at udnytte de gode perioder i især første halvleg.

- Jeg synes stadig, at vi gjorde alt til sidst i kampen, men vi løb tør for kræfter. Vi fik færre perioder på bolden, og det betød, at vi kom til at jagte. Til sidst ændrede vi også system ved først at spille med to på toppen og siden også med The (Rasmus Thelander, red.) på toppen. Det er ikke mange minutter, han har spillet deroppe, men vi var nødt til at gå all-in. Det fik vi ikke sat ordentligt op, og den ligger også på mig, erkender Lars Friis.

I slutfasen blev det også mærkbart, at AaB's skadesliste i øjeblikket tæller Magnus Christensen, Pedro Ferreira, Gudmundur Thórarinsson, Rufo og Lucas Andersen. 17-årige Oliver Ross, 19-årige Anosike Ementa samt Kasper Høgh og Mathias Ross, begge 21 år, blev sendt i kamp i den hektiske slutfase.

- Vores bænk er jo stadig fyldt ud, og jeg er meget tilfreds med de folk, der kom ind i dag. Det er jo klart, at vi har tre-fire normale startere ude, men dem, der kom ind i stedet, gjorde det rigtig godt, så jeg vil hellere sige, at vi har en stor trup, siger Lars Friis.

På bundlinjen står, at han er meget tilfreds med sine første uger som AaB-træner. Seks point af ni mulige er facit, men ligeså vigtigt er det, at mange af hans idéer hurtigt er blevet implementeret.

- Jeg er meget positiv og meget glad for det. Jeg er stolt af mit hold i dag, og det var jo holdet, der gjorde, at vi spillede en god kamp. Jeg glæder mig til at se kampen igen, for når første mand gik i pres, fulgte anden, tredje, fjerde og femte mand efter.

- Vi så en spiller som Milan Makaric, der også har været udskældt, levere et helt vanvittigt arbejde og erobre en masse bolde. Han fik lukket helt ned for den bedst spillende sekser i ligaen (Rasmus Falk, red.). Han var ikke meget med i første halvleg, konstaterer Lars Friis.

AaB's næste opgave i mesterskabsspillet er på fredag, hvor Randers FC gæster Aalborg Portland Park.