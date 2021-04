AaB-træner savnede kun målene i Vejle: - Det var et skridt fremad

FODBOLD:Det blev 1-1, da AaB fredag aften var på besøg hos Vejle Boldklub i 3F Superligaens kvalifikationsspil, og det var to point for lidt for nordjyderne.

I anden halvleg havde AaB flere gode muligheder for at afgøre kampen til egen fordel, men de blev alle brændt.

- Vi spillede en god anden halvleg og havde store chancer, mens jeg ikke kan huske, at Vejle havde meget andet end den, de scorede på. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at det ikke blev til tre point, siger målmand Andreas Hansen, der erstattede en skadet Jacob Rinne i startopstillingen.

Den normale reservemålmand var selv involveret i Vejles udligning, da han ikke nåede ned til Allan Sousas afslutning fra distancen.

- Han fik lidt god tid, tog et træk ind i banen og sparkede den så mellem benene på Hannesbo (Marcus, red.) og ned i det korte hjørne. Jeg havde snydt lidt ved at tage et skridt mod det lange hjørne og kunne ikke nå tilbage. Det var godt lavet, men næste gang må Hannesbo samle benene, for det gør det nemmere for målmanden.

- Jeg ville selvfølgelig gerne have taget den alligevel, men sådan var det ikke i dag, siger Andreas Hansen.

AaB-træner Martí Cifuentes hæftede sig dog primært ved, at hans hold viste spillemæssig fremgang.

- Man kan se på det som to tabte point, men jeg er stolt af den indsats, drengene lagde for dagen. Vi sluttede kampen rigtig stærkt. Desværre fik vi ikke scoret, men det vigtigste for mig var, at vi skabte chancerne og desuden havde en god følelse både offensivt og defensivt. Det er skuffende ikke at vinde, selv om vi spillede på udebane mod et godt hold, men spillemæssigt var det er skridt fremad, siger han.

AaB-træneren indledte kampen i samme 3-4-1-2-formation, som han har benyttet sig af i de seneste to kampe, men efter 40 minutters spil blev den udskiftet med en 4-2-3-1-formation, før AaB godt 20 minutter før tid vendte tilbage til udgangspunktet.

- Jeg synes, at vi startede godt, men efter en halv times tid kom vi for langt tilbage. Formationen med tre i forsvaret er god, når vi kan presse højt, fordi vi kan frigive wingbackerne til at gå rigtig højt, men problemet er, at når man kommer ned at stå, kommer man for langt ned. Skiftet til fire i forsvaret hjalp os til at komme længere frem.

- Til sidst følte jeg, at vi havde overskuddet til at gå længere frem og presse igen, og derfor gik vi tilbage til tre i forsvaret. Det er den fleksibilitet, jeg gerne vil have, og derfor jeg siger, at formationen ikke er så vigtig for mig. Vi skal kunne løse forskellige udfordringer, og det gjorde vi flot i dag, siger Martí Cifuentes, der ikke ville kritisere Tom van Weert for at brænde en stor chance kort før tid.

- Selvfølgelig havde jeg gerne set, at han havde scoret, men han skal have kredit for at skabe chancen selv. Tom har vist sig som en fantastisk professionel spiller, der altid ofrer sig for holdet, så jeg kan ikke bede om mere fra ham, siger Martí Cifuentes.