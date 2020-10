AaB-træner skoser spillere: - Det irriterer mig grænseløst

FODBOLD:Det blev fatalt for AaB, at man havde for stor tiltro til egen offsidelinje, da det mandag aften blev til et 1-3-nederlag til Vejle Boldklub.

Fire minutter før tid fik Allan Sousa frit spil til at bringe gæsterne foran 2-1, mens AaB-spillerne stoppede op og appellerede for offside.

Efter et VAR-gennemsyn fik målet dog lov at stå, og AaB-træner Jacob Friis var langt fra tilfreds med måden, hvorpå hans spillere havde håndteret den situation.

- Det irriterer mig grænseløst. Når vi har VAR, ved vi, at vi skal spille situationerne færdige. Der gik adskillige sekunder, inden de fik scoret, men vi var alligevel ikke kommet på plads, fordi der var nogle, der stoppede op. Det var unødvendigt, siger Jacob Friis.

Foto: Torben Hansen

Det var den indskiftede nordmand Daniel Granli, der ikke holdt forsvarslinjen og dermed spillede Vejle-spilleren onside.

- Det var bare for dårligt af mig. Jeg skal jo bare holde linjen, siger Daniel Granli.

Til gengæld blev VAR ikke brugt til at hjælpe dommer Morten Krogh på vej, da Jakob Ahlmann tidligere i første halvleg blev nedlagt af Tobias Mølgaard.

- Jeg har lige stået oppe i tv-studiet og set, at de ikke tjekker en situation, hvor Ahlmann næsten får flækket benet. Det irriterer mig, at det bliver brugt rigtigt i nogle situationer, men ikke i alle, siger Jacob Friis.

AaB-træneren ville dog ikke anfægte rimeligheden i, at det var Vejle, der snuppede alle tre point på Aalborg Portland Park.

- Vejle var gode og på dagen det bedste hold, vi har mødt indtil nu.

- Vi vidste godt, at det ville blive en god udfordring, men den følte vi os egentlig klar til at løse. Det blev dog for omstændeligt i vores spil med bolden, og det var kun i perioder, at vi fandt de rigtige positioner. Samtidig var vores indspil i feltet ikke ligeså effektive som deres, og det var jo derfor, at vi tabte, siger Jacob Friis.