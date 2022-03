AaB-træner skuffet over pointtab, men retter fokus mod lyspunkter

FODBOLD:AaB havde søndag eftermiddag muligheden for at sikre en plads i top-6 og dermed blive en del af medaljekampen, når mesterskabsspillet om få uger starter. Det krævede en sejr over Vejle, men det endte uforløst for nordjyderne, som delte i en 0-0-kamp mod vejlenserne, som tilmed fik det første point på udebane i denne sæson.

- Det var ikke, hvad vi havde ønsket. Vi fik ikke helt fat i første halvleg, og det kan vi ikke være tilfreds med, men jeg synes, at vi fik greb om kampen i anden halvleg. Det var os, som styrede slaget, men det er ikke godt nok, at vi ikke fik alle tre point. lyder det fra AaB's fungerende træner Oscar Hiljemark.

Mathias Ross måtte tage til takke med små 20 minutter på banen. Han blev skiftet ind i slutfasen af kampen i stedet for Anders Hagelskjær, der gennem opgøret havde det svært i pasningsspillet. Den unge forsvarsspiller roser Vejles organisation, men mente også, at banen gjorde betingelserne svære for AaB.

Ifølge Mathias Ross gjorde banens beskaffenhed det svært for AaB'erne. Foto: Lars Pauli

- Det var en svingende præstation. Vi spillede på en rigtig dårlig plæne, som gjorde, at vi havde svært ved at få spillet til at flyde. Jeg havde gerne set, at vi havde puttet en enkelt ind og sikret top-6, men det var en svær kamp.

- Når vi møder Vejle på hjemmebane og med de ambitioner vi har, så skal vi selvfølgelig tage de tre point. Det fik vi ikke i dag, og det er selvfølgelig skuffende, siger Mathias Ross.

Da Oscar Hiljemark havde fået luftet sine værste frustrationer over pointtabet, så han flere ting, som det nordjyske superligamandskab kan tage med videre til næste kamp mod OB.

- Jeg synes, at vi stod stabilt defensivt og var dygtige på vores omstillinger. Det er noget, som vi kan tage med og arbejde videre på. Med det sagt, så havde jeg gerne set ,at vi havde skabt flere chancer, men vi havde svært ved at få det tempo i spillet, som det kræver, siger Oscar Hiljemark.