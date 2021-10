AaB-træner: Spiller vi sådan, er der ikke mange i Danmark, der slår os

FODBOLD:Martí Cifuentes kunne slet ikke kende sit AaB-hold, da det i mandags blev til et ydmygende 2-5-nederlag til Viborg.

Derfor glædede AaB-træneren sig også over, at han trods et 1-3-nederlag efter forlænget spilletid til FC Midtjylland torsdag igen fik at se, at der trods alt er en grund til, at nordjyderne i starten af sæsonen har spillet sig til en plads i den øverste tredjedel af 3F Superligaen.

- Som jeg lige har sagt til spillerne, skal det her være et referencepunkt for os. Spiller vi på den her måde, er der ikke mange hold i Danmark, der vil kunne slå os.

- Det er svært at stå at sige efter et nederlag og en kamp, hvor vi indkasserede tre mål, men jeg synes, at vi fik vist, at i mandags bare var en af de dage. Både individuelt og kollektivt spillede vi på et helt andet niveau i dag, og jeg er meget stolt af spillerne, for det var en hård mental opgave. Vi var alle i chok efter mandag, siger Martí Cifuentes.

Den spillemæssige fremgang ændrer dog ikke på, at AaB nu har tabt fire af de seneste fem kampe.

- Alle er skuffede. Vi ville rigtig gerne have været videre, for pokalturneringen er et vigtigt mål for os. Det er ikke en optimal situation, for vi ville gerne have vundet i dag, og vi ville gerne have vundet i mandags, men det ændrer ikke på mit arbejde. Vi skal arbejde videre med at udvikle holdet.

- I dag kan alle tage hjem med hovedet højt, for vi spillede en tæt kamp mod et fantastisk hold. Vores indskiftere kom også ind og gjorde det rigtig godt.

- Jeg synes også, at vi fik skabt mange chancer mod et hold, der normalt ikke tillader meget. Kigger man på statistikken, er det ikke alt, der tæller som chancer, men vi kom i mange gode situationer, hvor den sidste aktion lige manglede, konstaterer Martí Cifuentes.

Næste opgave for AaB er på søndag, hvor der venter en superligakamp på udebane mod FC Nordsjælland.

