AaB-træner stiller større krav til offensiven

AALBORG:Antallet af sejrsløse kampe på stribe har ramt 13 for superligaholdet AaB, men søndag kommer en ny chance for at få brudt dødvandet, når Brøndby gæster Aalborg Portland Park.

Aalborgenserne har blot scoret tre mål i sæsonens første fem opgør, og i de seneste to hjemmekampe er holdet gået målløse fra banen. Cheftræner Lars Friis erkender, at det er dér, hunden ligger begravet i den kriseramte klub.

- Vi skal have større krav til, hvor mange chancer vi kommer til og også være bedre til at få sparket bolden ind, når mulighederne byder sig. Der ligger et offensivt ansvar på alle i truppen, som jeg synes har de fornødne kvaliteter, men vi skal have et mere aggressivt udtryk og sørge for at sætte to gode halvlege sammen i stedet for én, fastslår Lars Friis.

Bedømt udefra har der været god intensitet i træningen i løbet af ugen, og det er ikke til at tage fejl af, at fokus har været på offensiven.

- Vi har haft en god træningsuge, hvor vi især har arbejdet med spilopbygningen samt spillet på den øverste tredjedel af banen. Én af de ting, vi har talt om, er, at vores backer skal være mere med omkring den offensive del af spillet. Relationerne mellem backerne og kantspillerne skal skærpes, siger Lars Friis.

Andreas Poulsen, der her ses i sin debut for AaB (mod FCK), skal bidrage til offensiven med sin fart og sit drive. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Han lægger ikke skjul på, at har en del forventninger til nyankomne Andreas Poulsen på netop den position. Han fik en godkendt debut senest mod FC Nordsjælland, men venstrebacken var ikke ret synlig i offensiven.

- Han har en fart og et drive, som ikke mange har, og han er en stor mand, så han er svær at stoppe, når først han kommer op i fart. Det skal vi se mere af, siger AaB-træneren.

Selvom rigtig mange ting ikke har fungeret for holdet under hans ledelse, så understreger Lars Friis, at modløsheden på ingen måde har sneget sig ind hos hverken ham eller holdet.

- Når jeg lægger mig på hovedpuden om aftenen, så ved jeg, at jeg har gjort alt, hvad jeg kan. Det bliver jeg ved med, indtil jeg ikke længere har muligheden, og sådan skal alle i og omkring truppen have det. Der må ikke være noget at komme efter i forhold til vores hjerte og indsats.

En småskadet Jakob Ahlmann og en syg Kasper Høgh var de eneste AaB-spillere, der ikke deltog i fredagens træning. Forsvarsspilleren Anders Hagelskjær udgik dog undervejs for at få is på sit knæ.

- Ahlmann skulle gerne være tilbage i træning lørdag, mens de øvrige, der har døjet med skader, alle viser fremgang, og de fleste af dem bør være i spil til søndagens kamp mod Brøndby, siger Lars Friis.