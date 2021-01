AaB-træner tabte sin første kamp: - Der er mange ting at forbedre

FODBOLD:AaB's nye spanske cheftræner Martí Cifuentes fik onsdag eftermiddag for første gang sit hold at se i kamp, da den nordjyderne tabte med 1-3 til superligakollegaerne Randers FC i den første testkamp forud for forårssæsonen.

Efter 0-0 ved pausen kom Randers foran med 3-0, inden Tom van Weert fik reduceret, men Martí Cifuentes kommer ikke til at ligge søvnløs af den grund.

- Vi spiller testkampe for at blive klogere, og jeg synes, at jeg fik et godt billede af mange ting. Der er mange ting, vi skal forbedre, og vi er langt fra, hvor vi vil være, men det er naturligt.

- Det er en opstart med en ny træner, nye idéer og tunge ben fra mange træninger. Vores fokus er på den første kamp mod FCK, og jeg har sædvanligvis ikke så gode resultater i testkampene, så jeg er ikke bekymret, siger Martí Cifuentes.

Randers FC - AaB 3-1 (0-0) Mål: 1-0 Kasper Høgh (49. minut), 2-0 Marvin Egho (59. minut), 3-0 Filip Bundgaard (82. minut), 3-1 Tom van Weert (86. minut) AaB's opstilling i første halvleg (4-3-3): Jacob Rinne - Kristoffer Pallesen, Jores Okore, Vladimir Prijovic, Lukas Klitten - Malthe Højholt, Magnus Christensen, Iver Fossum - Kasper Kusk, Tim Prica, Timothé Nkada AaB's opstilling i anden halvleg (4-3-3): Andreas Hansen - Frederik Børsting, Daniel Granli, Mathias Ross, Christoffer Ravn - Robert Kakeeto, Pedro Ferreira, Jeppe Pedersen - Oliver Klitten, Tom van Weert, Marcus Hannesbo VIS MERE

Det var i første halvleg, at AaB'erne var bedst med i kampen, og Iver Fossum, Tim Prica og Timothé Nkada havde alle gode muligheder for at få scoret.

- Første halvleg var ok, og vi havde gode chancer i de første 30 minutter, men derefter kæmpede vi lidt mere med måden, vi vil spille på. Vi kom til at forsvare os for lavt, og det ønsker vi ikke, men når vi forsvarer lavt, skal vi også gøre det bedre, end vi gjorde, siger Martí Cifuentes.

AaB-træneren skiftede hele holdet i pausen, og i anden halvleg sad Randers tungt på begivenhederne. AaB'erne kom først ind i kampen til sidst, hvor der var mulighed for yderligere reducering.

- De første 30 minutter af anden halvleg er ikke sådan, vi vil spille. Randers var bedre end os, så der er ting at forbedre, men jeg var glad for at se, at et meget ungt hold kom godt tilbage i en svær situation og viste, at de kunne udfordre et godt Randers-hold, siger Martí Cifuentes, der dog også måtte se sine spillere forære et mål væk.

Robert Kakeeto mistede bolden i opspillet, og så kunne Filip Bundgaard nemt gøre det til 3-0.

- Det mål er mit ansvar. Jeg beder spillerne om at være modige i opbygningsspillet, og når vi har arbejdet med det i så få træninger, som vi har, vil det være mit ansvar, at der sker fejl. Robert gør det godt, men fodbold er et spil, hvor fejl sker, siger Martí Cifuentes.