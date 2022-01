AaB-træner tættere på skifte til svensk fodbold

FODBOLD:Det har svirret med rygter om svensk interesse for AaB's cheftræner Martí Cifuentes hen over nytåret, og nu tager de til i styrke.

Først blev spanieren bragt i spil som Jon Dahl Tomassons afløser i Malmö FF, hvilket aalborgensernes sportschef Inge André Olsen afviste. Men nu er det Hammerby, der ifølge avisen Expressen er få detaljer fra at lande en aftale med Cifuentes.

Ifølge Nordjyskes oplysninger har spanieren en klausul i sin kontrakt med AaB, der gør det muligt for ham at forlade superligaklubben, selvom han egentlig har en aftale til sommeren 2023.

Hammerby sluttede den forgange sæson i Sverige på en respektabel femteplads i Allsvenskan, men valgte at skille sig af med cheftræner Milos Milojevic, da man erfarede, at han i skjul havde flirtet med norske Rosenborg om at overtage den ledige post efter nu pensionerede Åge Hareide.

Klubben har hjemme i hovedstaden Stockholm, og her har Martí Cifuentes og hans svenske kæreste tidligere haft bopæl, da spanieren var cheftræner for AIK's U19-hold. Dermed passer Hammerby familiært som fod i hose for parret.

AaB startede træningen op efter juleferien forleden, og her udtale spanieren sig en smule kryptisk om fremtiden.